Els vins rosats tenen cada cop més adeptes

Hi ha vins rosats molt bons que no tenen res a envejar a un vi blanc o un vi negre, i a més combinen amb plats diversos com les amanides, els arrossos, la pasta o les carns blanques. El vi rosat és molt sensible a la qualitat del raïm, ha de ser al punt just de maduració i aromàticament expressiu. N'hi ha de moltes varietats, i a El Petit Celler, hi trobaràs varietat i qualitat.



Abadal rosat

Rosat de nova generació. És de color maduixa amb reflexos violeta, i té una bona intensitat aromàtica amb notes de maduix, cirera i síndria, sobre un fons de notes especiades. A la boca, té una entrada àmplia i fresca, amb un final elegant i complex.

Whispering Angel

Château d'Esclans redefineix el vi rosat. Més enllà de vi rosat, Esclans és lifestyle, és glamour, és celebració. És el vi més internacional i famós de la Côte de Provence. Conegut per les seves vinyes velles de garnatxa, és un vi perfecte per a l'estiu.

Santa Digna Rosé

És un vi de color cirera madura, molt elegant, amb notes perfumades de pruna i de maduixa sobre fons d'aranja. Té un paladar de gran cos i d'acidesa fina. És elegant i sensual, amb un prolongat postgust.

La syrah procedeix de la vinya del Masnou, i la garnatxa de la del Pou. Beach Rosé requereix una petita maceració per obtenir les aromes i el color desitjat. La fermentació es fa en inoxidable a temperatura controlada. És un rosat modern, amb toc subtil de fruita, elegant, fresc i llarg en boca.

Jean Leon Rosé

Vi de color rosa pàl·lid. Quan l'olorem, presenta fines aromes de fruites com paraguaià i plàtan i fruites cítriques (maduixes). Quan el tastem, destaca per la seva entrada rodona seguida d'una acidesa present en tot el recorregut de la boca. És elegant en el pas i amb un final persistent, amb records constants en la retronasal a maduixes.

Viña Esmeralda Rosé

La brisa de la Mediterrània es confon amb l'aroma de les roses que envolten les vinyes terra endins, donant lloc a una preuada joia: ViÑa Esmeralda. És de color rosa suau i evanescent, seductor i tendre. Delicat aroma de fruita (granadina), amb un toc que recorda a la rosa de te. En boca és lleu, sedós i subtil.

