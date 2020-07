Trucs per gaudir d'un pícnic saludable aquestes vacances

Anar de pícnic és tot un art. Ja sigui amb amics, en família o per què no sols, amb la companyia d'un bon llibre, els berenars a l'aire lliure sempre són un bon pretext per poder compartir aliments i temps a l'aire lliure.

Encara que no se sap amb certesa el seu origen, sembla ser que el terme va aparèixer a l'any 1694 en l'idioma francès com "piquenique": 'piqui' de picotejar i 'nique' de petitesa. D'aquí el concepte de "piquenique" com a menjar informal en el qual tots contribueixen amb alguna cosa. Es tracta en qualsevol cas d'una pràctica gairebé tan antiga com el gènere humà.

Es diu que quan els jardins reals francesos es van obrir al públic, es va crear el costum de fer una passejada i després gaudir d'un àpat a la gespa compartint alguns aliments fàcils de transportar com ara el pa, el formatge, l'embotit, la fruita o el vi.

I ara justament, en època de guardar la distància física per la pandèmia de coronavirus, els berenars al camp són una opció ideal. Permeten mantenir sense problemes el metre i mig o dos metres que es recomana respecte a altres grups, faciliten la interacció entre els quals participen i en propiciar el contacte amb la naturalesa, milloren l'estat d'ànim. Són, per tant, una bona alternativa a les visites als bars i terrasses que puguin estar més concorreguts.

N'hi ha prou amb seguir alguns consells per tal d'organitzar un pícnic 100% saludable ara que estem a l'estiu i molta gent es troba gaudint de les seves vacances. En primer lloc, aquesta pràctica permet planificar el menjar i, per tant, triar aliments de qualitat. D'aquesta manera, evitem guiar-nos per determinats atractius en les cartes dels restaurants o per l'ànsia irrefrenable de menjar.

Per això, s'aconsella optar per productes frescos, especialment per amanides i fruites i descartar aliments precuinats com ara les pizzes, les begudes amb gas o la brioixeria industrial per la seva alta aportació calòrica, així com la llet, el iogurt, la maionesa o les salses.

A l'hora de triar aliments més saludables i nutritius, una bona opció és decantar-se pels productes de temporada. Les fruites d'estiu són especialment fresques i sucoses. Des de la síndria, fins al meló, préssecs i nectarines. En l'apartat de verdures, pots optar pel tomàquet, el cogombre, el pebrot o l'all, ingredients essencials per fer un bon gaspatxo.

També cal tenir en compte que hi ha alguns aliments que aguanten millor la temperatura ambient que uns altres. Entre ells, les conserves de peix o marisc, la truita, els llegums o les empanades.

Pel que fa a les begudes, l'ideal és prendre aigua o aigua saborizada amb fruits vermells o fulla de menta. L'alcohol mai és una bona opció per calmar la set a l'estiu, ja que incrementa el risc de patir un cop de calor pel seu efecte vasodilatador. Tampoc es recomanen les begudes amb gas per la seva alta quantitat de sucre i edulcorants artificials.

El pícnic és molt més que un pla per poder menjar amb amics. En desenvolupar-se en un espai a l'aire lliure, ofereix un escenari ideal per desconnectar, gaudir de la naturalesa i, per què no, relaxar-se i oblidar l'estrès.

A més, si també hi ha nens, sempre poden ajudar a preparar els aliments i després jugar i córrer sense lligams.

Una altra dels avantatges de tot pícnic és que inclou més activitats que la pròpia acció de menjar: des de passejos, fins a jocs de taula o prendre el sol. Per això, sempre convé incloure en la cistella cartes o algun altre joc petit i, sobretot, crema protectora.