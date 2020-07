La polsera més elegant que ha revolucionat l'ús del gel hidroalcohòlic

Avui dia és imprescindible sortir de casa amb la mascareta posada i el gel hidroalcohòlic per rentar-nos les mans cada vegada que toquem alguna superfície. La veritat és que adaptar-nos a aquesta nova normalitat ha estat molt més fàcil del que ens pensàvem, simplement introduint aquests dos nous complements en el nostre dia a dia.



Si poguéssim posar un 'però' podríem dir que és incòmode portar sempre un pot de gel. De fet, les persones que no estiguin acostumades a portar una bossa o una motxilla, tenen poc espai per a guardar-l'ho en les seves butxaques. Per això, Cleands ens porta la primera polsera de disseny, dispensadora i emplenable de gel hidroalcohòlic.



Capaç de subministrar en una sola càrrega les dosis necessàries per cobrir les 20-25 rentades recomanables al dia, aquesta polsera serà d'allò més còmoda per portar-la sempre al canell i a més, lluir un disseny exclusiu.



El Coronavirus ha marcat un punt d'inflexió en la societat i les normes de convivència. Inquiets per afavorir l'adaptació de tots a aquesta "nova normalitat", un grup de joves emprenedors han desenvolupat aquesta eina d'ús diari que tots podem utilitzar per tal de garantir la higiene i seguretat comuna, davant l'amenaça de virus o bacteris.



Disponible en sis colors (negre, blanc, rosa, groc, blau i verd), a més del seu atractiu disseny, és lleugera i compacte (37 grams / 24 centímetres). La seva pràctica cànula adjunta en la caixa, permet injectar de manera ràpida i senzilla, cada nova recàrrega de gel.





A més, alineats amb aquest esperit de compromís amb l'ésser humà que els ha fet començar, un percentatge dels beneficis obtinguts per la venda de cada polsera Cleands es destinarà a una ONG.