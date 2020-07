Porta la mascareta de Sant Jordi amb el drac i la senyera que t'ofereix Regió7

Exemplar de la mascareta oferta per Regió7 disponible el 23 de juliol ARXIU PARTICULAR

La mascareta higiènica ha aparegut a les nostres vides per quedar-se (de moment) i cada cop hi ha més persones que opten per adquirir-ne de reutilitzables i de la millor qualitat per disminuir al màxim el risc de contagi.

És per això que el proper dijous 23 de juliol, coincidint amb la nova data de Sant Jordi fixada després que s'hagués de suspendre la celebració a l'abril, Regió7 posa a disposició dels seus lectors i subscriptors una mascareta higiènica reversible.

Per una cara és de color groc amb un drac negre i la senyera al costat, i per l'altra cara és tota negra i amb la senyera al costat. La talla és única i és la d'adult: 22x15.

La mascareta és reutilitzable, antibacteriana i hidròfuga. Per tant, es pot rentar a 35ºC, això sí, amb un màxim de 85 rentades. És un article d'alta qualitat 100% microfibra polièster amb doble capa transpirable. A més, és un producte de proximitat, ja que està fabricada al Moianès, concretament a l'empresa Fuli & C de Santa Maria d'Oló.

Aquest article es posarà a la venda als quioscos el proper dijous dia 23 per 7,95 euros, i amb la compra de l'exemplar del diari Regió7 del dia.

La mascareta és un element que sempre ha d'anar amb nosaltres. Pel carrer se'n veuen de molts tipus però no totes protegeixen com cal. La mascareta que ofereix aquest diari compleix la norma especificada a l'UNE 0065, publicada a l'abril per les autoritats sanitàries per tal de garantir la màxima seguretat als usuaris que n'adquireixin una.