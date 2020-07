Com preparar gelat de síndria casolà

Estàs buscant unes postres refrescants, naturals i delicioses per superar aquests dies tan calorosos? Aquí et donem la resposta. La síndria és la fruita perfecta pels dies de calor gràcies al seu alt contingut d'aigua. Per això, hem preparat aquesta recepta de gelat de síndria per tal de potenciar encara més les seves qualitats, refrescar-nos i treure'ns la set.

A més, és un gelat casolà perfecte per sorprendre a la gent, ja que és senzill de fer, pràctic i molt innovador. Sens dubte, l'excusa perfecta perquè els més petits prenguin fruita aquest estiu.

Per tal de preparar aquesta recepta necessitarem els següents ingredients: una síndria, 6 cullerades de sucre, 4 ous i un pot de nata.

Per començar, buida en un bol la síndria, retira les llavors i tritura tot amb una batedora fins a aconseguir el suc de la fruita. A continuació, en un altre bol, bat les gemmes amb el sucre i la nata, prèviament muntada, i mescla tot amb el suc de síndria.

Afegeix les clares a punt de neu i, quan estigui tot perfectament barrejat, fica el bol en el congelador unes 3 hores. Aconseguiràs un gelat cremós i refrescant alhora que saludable i natural.