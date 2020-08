Tres begudes per fer front a la calor de l'estiu

Amb aquestes calors no hi ha qui es resisteixi a prendre's una cosa refrescant en alguna terrassa, encara que amb els temps que corren millor fer-ho a casa. No importa l'hora del dia. Begudes refrescants n'hi ha de molts tipus, amb o sense alcohol, amb gel o líquides, per prendr durant el dia o a la nit Això sí, hi ha algunes imprescindibles que t'ajudaran a fer-li front a les altes temperatures.

A més, segons quin preparat fem, no suposarà un problema en la nostra dieta si és que volem cuidar-nos una mica dels excessos d'aquests mesos.

Amb aquestes tres begudes de senzilla elaboració que et proposem a continuació, podrem prendre una cosa deliciosa en família o amb amics al mateix temps que ens hidratem.



Cafè Mocca Gelat



El cafè és una beguda essencial per a moltes persones. Els ajuda a despertar, activar el seu cervell i fins i tot per a concentrar-se més. És per això que l'estiu és una època complicada pels amants del cafè, ja que molts no volen prendre-ho calent. Per això, t'oferim aquesta opció que va més enllà del típic cafè amb gel.

Ingredients:

- 375 ml de cafè fred

- 500 ml de llet semidescremada

- 2 cullerades de sucre

- 3 cullerades de xocolata calenta

- Gel

Preparació:

Quan disposem de tots els ingredients, només cal posar-los a la liquadora i deixar-la treballar fins que la mescla sigui homogènia. Una vegada servit en un got, es pot coronar la beguda amb una mica de nata tacada amb xocolata. En definitiva, una combinació deliciosa a l'una que refrescant.



Batut tropical

Si ja no suportes la calor i vols hidratar-te amb una cosa deliciosa, aquest batut tropical és la beguda perfecta. A més de ser saludable, la barreja de sucs de fruita reviurà les teves papil·les gustatives.

Ingredients:

- Dues pomes

- Un quart de litre de suc de taronges recentment espremudes

- Dues rodanxes de pinya

- Una llimona

- Dues cullerades de mel clara

Preparació:

Per començar, pelem les pomes, treiem el cor i les piquem. A continuació, ratllem la llimona per poder després treure el suc. Barregem tots els ingredients (suc de llimona i de taronja, la poma trossejada, mel i pinya) a la liquadora amb 150 ml d'aigua amb gel fins que quedi una mescla més o menys homogènia i servim.



Te gelat

Els amants de les infusions no tenen per què renunciar a elles amb les altes temperatures. La versió gelada en aquestes dates és sempre molt recurrent i fàcil de fer. Només has de bullir l'aigua i posar la combinació que més t'agradi, deixar infusionar i ficar a la nevera o al congelador, o si ho prefereixes, servir-lo amb gel.