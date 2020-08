8 consells per fer lluir les teves plantes aquest estiu

A molts ens agrada omplir la casa i donar-li un toc de "color" als diferents espais on vivim. Però moltes vegades ens trobem amb la problemàtica de que no sabem com mantenir i cuidar les plantes que tenim, per això des del Garden d'AMPANS us han preparat 8 consells que us ajudaran a fer lluir les vostres plantes aquest estiu:



1. Intenta regar sense calç

L'aigua de la pluja és ideal per les plantes. Si no t'és possible recollir-la, també pots deixar reposar l'aigua un parell de dies abans de regar.



2. Aireja la terra

Si punxes la terra ajudaràs que l'aire i l'aigua puguin arribar millor a les arrels i afavoriràs el desenvolupament de la planta.



3. Estimula el creixement de noves arrels

Quan trasplantis les plantes a un test més gran, talla una part de les arrels per afavorir que en creixin de noves.



4. Dona més hores de llum a les plantes

Les plantes necessiten el sol. Si no et floreixen, posa-les més hores a la llum i brotaran com mai.



5. Fes servir el bicarbonat, un aliat innocu

El bicarbonat és un gran aliat com a plaguicida i fungicida. Dilueix una cullerada sopera de bicarbonat en un litre d'aigua, i tindràs un remei preventiu per mantenir la salut de les teves plantes.



6. Repel·lent de plagues casolà

Per evitar que les nostres plantes tinguin plagues d'insectes, un remei molt útil i casolà és polvoritzar-les amb aigua i sabó creant una pel·lícula sobre les fulles. Barreja un litre d'aigua amb quatre cullerades soperes d'oli i dues de sabó.



7. Aprofita nutrients insospitats

L'aigua residual té restes orgàniques que són essencials i naturals per l'alimentació de les plantes. Si tens un aquari o una piscina sense clor a l'hivern, quan canviïs l'aigua la pots aprofitar per regar les teves plantes.



8. Fulles molt més verdes

Acostuma a passar que les plantes d'interior perden el seu verd intens. Per solucionar-ho, n'hi ha prou amb clavar uns claus de la nostra caixa d'eines a la terra, i a mesura que reguem s'aniran oxidant i aportaran ferro a la planta.