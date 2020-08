Aquests són els riscos de no fer esport a l'estiu

A l'estiu, les vacances, les altes temperatures i la vida social són les excuses a les quals recorrem per a deixar de fer exercici durant unes setmanes o fins i tot mesos. Haver estat entrenant-nos durant els mesos anteriors per a lluir perfectes a l'estiu i de sobte abandonar-lo, pot tenir conseqüències fatals. Per això, Fisioserv, l'últim concepte en Fisioteràpia exclusiva a domicili, ens adverteix dels riscos de no practicar esport a l'estiu.

1. El cos canvia per a malament, ja que alguns processos fisiològics i bioquímics es veuen afectats. En fer esport es cremen grasses i creix la musculatura, hi ha major reg sanguini i es produeixen gran quantitat d'hormones com l'adrenalina o les endorfines, que provoquen una sensació de benestar. Com més esport es fa, més s'acostuma el cos a l'estat de plaer. En abandonar-ho de cop, passa totalment el contrari.

2. La massa muscular se substitueix per greix. Després de diversos mesos sense fer exercici i no menjar saludablement, pujarem de pes. A més de tenir un metabolisme lent, es corre el risc de patir malalties com ara tenir la pressió sanguínia elevada, colesterol alt, depressió o insomni.

3. A l'estiu sortim més i mengem més desordenat. Ingerim més grasses i la nostra alimentació és pitjor. Seguir amb l'entrenament ajudarà a cremar els excessos i a mantenir la forma física.

4. Estem més actius, però no entrenem de manera específica. A l'estiu ens movem més, fem més activitats, però no és suficient. A més d'un entrenament que optimitzi i millori la nostra qualitat de vida, hem d'adoptar hàbits saludables com ara substituir el cotxe per la bici, canviar l'ascensor per les escales, nedar, fer passejos per la platja...

5. A l'estiu es concilia pitjor el somni; no obstant això, fent exercici estarem més relaxats i podrem guanyar-li la batalla a l'insomni.

6. Podem canviar de disciplina a l'estiu. Si a l'hivern entrenes només en el gimnàs, en l'època estival pots practicar esports aquàtics com la natació, el waterpolo o l'aiguagim.