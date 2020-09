Consells pràctics per tal d'evitar el dolor d'esquena que provoquen les motxilles de l'escola

L'any 2013 el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM) va realitzar un estudi que va revelar que les motxilles dels escolars de 6 a 8 anys pesaven un 70% més del recomanat pels experts. Quan el pes no ha de superar el 10% del pes corporal del nen per tal d'evitar lesions.

La conseqüència d'aquest sobrepès és que el 28% dels nens patien dolor d'esquena i el 3% va ser diagnosticat d'una lesió en la zona cervical o en la zona lumbar.

Des de llavors ara no han canviat massa les coses, encara que existeix una major conscienciació en els pares i en els professors. Però el pes de la motxilla continua sent excessiu en massa casos, i la manera de portar-la continua obrint pas a opinions diverses.

Dit això, una vegada que tenim clar el fonamental que és no ficar coses de més en la motxilla, coneixerem la resposta dels metges especialistes a alguns temes concrets.



Motxilla: Com de gran ha de ser?

El primer és insistir una vegada més que per a evitar el risc d'aquest tipus de dolors i lesions d'esquena el més adequat és que el nen no carregui amb un pes superior a un o dos quilos en total.

Però un altre tema molt important és tenir en compte la grandària de la motxilla, que ha d'estar ajustat a la grandària del material que es transporta i, sobretot, a l'altura del menor. Fixa't bé, perquè convé saber que la motxilla mai ha de ser més gran que l'esquena del nen.

Així que no valen motxilles més grans perquè li serveixin durant diversos anys.



Penjada i lligada?

Durant no poc temps es va posar de moda la idoneïtat de les motxilles de rodes, tipus trolley, perquè els nens poguessin arrossegar el pes dels seus llibres en comptes de carregar-l'hi a l'esquena.

Doncs no.

Les motxilles més saludables són les que es porten penjades a l'esquena. Però és clau que siguin motxilles amb dues cintes amples, més una cinta de subjecció per a la cintura que, per cert, sempre s'ha de portar lligada.

I per descomptat, que sempre es porti penjada de les dues espatlles i el més enganxada al cos que sigui possible, tota ella. El que obre la porta a una característica més en la qual hem de fixar-nos: la motxilla ha de ser embuatada en la zona que està en contacte amb l'esquena.



Com organitzar-la?

Els fisioterapeutes també recomanen organitzar bé la motxilla perquè el pes estigui repartit i evitar portar accessoris innecessaris que l'única cosa que fan és sobrecarregar l'esquena.

La manera d'organitzar-la és posant les coses més pesades en la zona que anirà més prop de l'esquena, i ben centrades. I el més lleuger, en la part que va cap a fora.

Ah! i si cal portar una carpeta gran, per exemple, el millor serà portar-la a la mà per a no carregar de més.



Com l'aixeco?

El millor és no aixecar-la. Així que l'ideal, tant a casa com en el col·le, serà acostumar-se a omplir-la de coses amb ella col·locada damunt de la taula, i agafar-la des d'aquí. Perquè és molt recomanable que ens estalviem l'esforç de l'aixecada, ja que massa vegades ho fem tirant de l'esquena en comptes de flexionant els genolls.

Una vegada que ens l'hem posat cal regular correctament l'altura de les corretges per a situar-la per sobre dels glutis.



Una motxilla de rodes, mai?

Les motxilles de rodes sí que tenen una utilitat per als nens, encara que ha de ser esporàdica i si pot ser evitable. Però sí que són recomanables per a casos en els quals el pes de la càrrega excedeix el que hauria de ser.

I si cal utilitzar-la, hem de tenir molt clar que la motxilla (igual que ha de fer amb la seva maleta o amb el carret de la compra) s'empeny, no s'arrossega. És a dir, es porta cap endavant, i no amb el cos girat.

Finalment, si necessitem un 'trolley' hem d'optar per motxilles amb 4 rodes que es llisquen al costat del nen, en comptes de només dos. Les motxilles de dues rodes són menys recomanables, ja que obliguen a una major extensió de l'espatlla i rotació interna. I l'ansa del trolley ha de poder col·locar-se a l'altura del nen, perquè no afegir més dificultats.