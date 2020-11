Els adolescents europeus fumen i beuen menys, però utilitzen medicaments per col·locar-se

El tabac i l'alcohol continuen sent dues de les substàncies de més fàcil accés per als joves europeus. En general, no obstant això, els adolescents de 15 i 16 anys fumen i beuen menys que abans, tot i que la tendència en l'ús de medicaments i analgèsics per col·locar-se i les noves addiccions al joc i a les xarxes socials són «preocupants». Són algunes de les conclusions sobre les quals llança la veu d'alarma l'informe que publica aquest dijous l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies sobre l'experiència i percepció dels estudiants sobre les diverses substàncies.

El document, que es realitza periòdicament des del 1995, es basa en les respostes aportades l'any passat per 99.647 adolescents de 15 i 16 anys de 35 països europeus (3.557 espanyols), un col·lectiu clau per avaluar l'inici dels joves en l'ús de substàncies. Segons el document, un de cada sis estudiants europeus (17%) declaren haver consumit alguna droga il·legal almenys una vegada en la seva vida, tot i que el percentatge oscil·la entre el 4,2% a Kosovo i el 29% de la República Txeca, 28% d'Itàlia, 24% de França i 23% d'Espanya.

El cànnabis segueix sent el més consumit en l'àmbit general. El 16% dels joves declaren haver-la provat almenys una vegada en la seva vida (23% a Espanya) i el 7,1% l'últim mes. El 2,4% asseguren, a més, haver-ho fet abans dels 13 anys, amb una proporció de nois més gran que de noies. A més, tres de cada 10 pensen (33%) que es tracta d'una substància de fàcil accés, especialment a Holanda, Dinamarca, Txèquia, Eslovènia i Eslovàquia, molt més que altres drogues com l'èxtasi (14%), la cocaïna (13%), les amfetamines (10%) i les metamfetamines (8,5%).

Sedants, analgèsics i anabolitzants

Tot i que hi ha diferències importants entre els Estats membres quant a la prevalença en l'ús de medicaments, l'Observatori europeu considera que es tracta d'una tendència preocupant. «L'ús de productes farmacèutics amb finalitats no mèdiques –sense recepta o recomanació mèdica– és considerat mundialment com un problema emergent important que ha de ser monitorat», adverteix l'anàlisi.

Segons el document, el 9,2% dels estudiants afirmen haver-los utilitzat, amb una prevalença del 23% a Eslovàquia i del 4,6% a Espanya, la meitat que a França, Àustria, Holanda o Alemanya. A més, el 6,6% dels joves –més noies que nois– han utilitzat tranquil·litzants o sedants (4% a Espanya), el 4% (1,1% a Espanya) ha recorregut a analgèsics per col·locar-se i l'1% (0,4% a Espanya) d'esteroides anabolitzants. Entre els motius, s'apunten a una varietat de raons: des d'induir eufòria, fins a millorar els efectes de l'alcohol i altres drogues, automedicar-se malalties davant una lesió, mitigar els símptomes de l'abstinència de l'alcohol i altres drogues i millorar el rendiment escolar.

Apostes i joc a internet

Juntament amb aquesta tendència també preocupa la cada vegada més addicció al joc en aquest col·lectiu. L'enquesta revela que s'ha convertit en una activitat molt popular entre els escolars d'Europa. El 22% dels enquestats han jugat alguna vegada en els últims 12 mesos –especialment a la loteria però també en apostes esportives i en curses de cavalls– i s'estima que el 7,9% han apostat a internet durant aquest període, una pràctica esperonada per l'ús de telèfons intel·ligents i tauletes.

Entre els països on els joves declaren haver jugat més l'últim any figuren Grècia i Xipre (33%), seguit d'Itàlia i Montenegro (32%) i Finlàndia (30%). També creix l'ús de les xarxes socials. De mitjana, els estudiants d'aquestes edats passen entre dues i tres hores connectats entre setmana i més de sis els caps de setmana. També juguen cada vegada més a través d'internet. De mitjana, 30 minuts al dia i entre dos i tres dies quan no tenen escola.

Consum d'alcohol i tabac

Quant al tabac, el 10% dels estudiants afirmen haver fumat diàriament durant els últims 30 dies (el 12% si s'inclouen els cigarrets electrònics) tot i que amb realitats diferents que oscil·len entre el 22% de Bulgària i l'1,9% d'Islàndia. A Espanya, un dels pocs països amb una proporció de nenes més gran que de nens fumadors, el percentatge és del 9%.

L'informe també apunta que un de cada sis estudiants ha fumat abans dels 13 anys, que quatre de cada 10 ho han fet alguna vegada en la seva vida, que dos de cada 10 es poden considerar com a fumadors habituals i que sis de cada 10 consideren que existeix un fàcil accés. En el cas de l'alcohol, l'estudi apunta que un terç dels joves l'han provat abans de complir els 13 anys i que el 6,7% han experimentat una intoxicació etílica. Entre els més bevedors figuren danesos, noruecs i holandesos i és, en general, la substància més accessible, segons els estudiants.