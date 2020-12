Aquestes són les plantes que purificaran l'aire de casa teva

Les plantes d'interior donen vida fins i tot al racó més trist de la nostra casa. Però a més, està demostrat que poden purificar l'aire en augmentar o reduir els nivells d'humitat, oxigenar un espai tancat o eliminar certs compostos de l'ambient. Això ajudarà als més petits de la casa, persones amb al·lèrgies o a qui pateixi d'algun problema respiratori i ajudarà a respirar millor i gaudir d'un ambient molt més còmode.

El 1984 la NASA va elaborar l'informe «Plantes ornamentals per a la disminució de la contaminació interna de l'aire» on es publicava una llista de plantes capaces de purificar l'aire. En aquest vídeo, el responsable de Viver Serra, Joan Serra, us recomanrà algunes plantes que ajudaran a purificar l'ambient de les vostres llars.