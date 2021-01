La roba intel·ligent de Sepiia que no fa olor ni es taca repel·leix també la covid

La marca Sepiia ha constatat que el teixit de la seva roba intel·ligent, que ni s'arruga ni es taca, conté un 95% d'antiviralitat després de dues hores en contacte amb la covid, gràcies al tipus de tela emprada durant els últims anys perquè les diferents peces que fabriquen tampoc facin olor.

Com diu el seu lema, la vestimenta que ofereix Sepiia en la seva pàgina web és sostenible, en consumir un 87% menys d'aigua que una peça de cotó, no taca, no s'arruga, no fa olor, es produeix a Espanya i a Portugal i, des de març, han descobert que és antiviral.



Les partícules de plata anticovid

El fundador de l'empresa, Federico Sainz, explica a EFE que les partícules de plata "emprades perquè la roba no tingui una mala olor" també interactuen amb els virus, alterant la integritat vírica en la seva interacció, "per la qual cosa el virus perd la capacitat vírica".

Durant la pandèmia han hagut de ser "àgils i flexibles" quant a la fabricació, sosté Sainz: "Un dels nostres proveïdors va començar a fabricar mascaretes per a donar-les i nosaltres, després de validar que els nostres teixits servien, donem tot el teixit, amb el que es van fer 10.000 mascaretes".

No obstant això, "des de meitat de març fins a finals d'abril, la producció va parar, pel fet que els confeccionistes van haver de parar" encara que, "afortunadament, els proveïdors més grans ens van donar un cop de mà i nosaltres també als més petits", apunta."De res serveix sortir de la pandèmia si els nostres proveïdors més petits no surten", declara el fundador de la companyia per tal d'argumentar aquesta cadena d'ajudes.

Amb el retorn de la producció, Sepiia va llançar les seves pròpies mascaretes, amb el mateix teixit amb el qual mesos abans fabricaven camises o jerseis d'alta gamma, amb un cost mitjà, sempre estable i que mai fluctua per rebaixes.