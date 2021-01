Barcelona és la vuitena ciutat del món més atractiva per viure i treballar

L'Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer avui l'informe «The World's Best Cities 2021», que elabora l'empresa Resonance Consultancy, en el qual la capital catalana apareix com la vuitena millor ciutat del món per viure, treballar, investigar i visitar el 2021. Es tracta d'una de les classificacions mundials de referència, ja que el treball analitza estadístiques clau i ressenyes generades per usuaris i activitat en línia en canals com Google, Facebook i Instagram. Barcelona es troba per darrere de Londres, Nova York, París, Moscou, Tòquio, Dubai i Singapur i per davant de Los Angeles i Madrid.

Malgrat l'actual moment de crisi que es viu a tot el món, és també una de les bases europees de «referència de start-ups» i la cinquena ciutat del món per establir una d'aquestes empreses, per darrere de Londres, Berlín, París i Amsterdam, segons l'estudi Eu-Starts-Up 2020.

Força tecnològica

La capital catalana també es col·loca en segona posició a l'informe anual de la revista FDi Intelligence, del grup Financial Times, com a millor ciutat en estratègia d'atracció del sector tecnològic dins d'una classificació que lidera Londres, de la cinquantena d'ecosistemes tecnològics europeus avaluats. El fet de ser amfitriona d'esdeveniments tecnològics d'impacte mundial com el Mobile World Congress i Smart City Expo, contribueix a aquesta bona consideració.

En l'estudi també es considera Barcelona i tota l'àrea metropolitana com «una destinació líder al mapa d'ecosistemes tecnològics mundials», destacant les infraestructures com els parcs científics i les universitats.

En la nova classificació «Top 10 Tech Cities of the Future 2020/2021», de la mateixa publicació, Barcelona se situa en vuitena posició entre les ciutats europees tecnològiques del futur i en cinquè lloc referent a «millors perspectives per rebre inversions en innovació, tecnologia i start-ups», per darrere de Londres, Dublín, París i Amsterdam.

Al baròmetre de Saffron City Brand, sobre les marques de turisme més fortes, Barcelona es troba en setena posició per darrere de París, Londres, Tòquio, Nova York, Singapur i Dubai.