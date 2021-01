Protegeix el teu sofà amb la funda reversible que t'ofereix Regió7

Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció de fundes de sofà reversibles en diferents mides i colors. Les fundes estan especialment dissenyades per protegir el sofà on més ho necessita. Gràcies al teixit en microfibra, permet treure fàcilment els pèls de la mascota, ja que és fàcil de netejar amb un drap moll. A més, per facilitar la neteja, la funda reversible es pot posar a la rentadora.

La funda de sofà reversible està encoixinada i és molt fàcil de posar, ja que està composta per tres peces unides: una peça per cobrir el respatller i els seients, i dues peces per als reposabraços.

Molt fàcil de combinar amb les tonalitats del saló, la funda està disponible en diversos colors: marró i beix, i gris clar i gris fosc. A més, en ser reversible, pots canviar de funda només donant-li la volta.

La funda 100% polièster és hipoal·lergènica i està fabricada a València. Està disponible en quatre mides: una més petita per a una butaca, un altra per a un sofà de dos, una altra per a un sofà de tres places i una darrera per a un de quatre places. El preu de la funda per a una butaca, fins a 60 cm de seient més 60 cm cada reposabraç, és de 27 euros. La de dues butaques, per a un sofà fins a 120 cm de seient més 60 cm cada reposabraç, és de 35 euros. La mida per a un de tres places fins a 160 cm de seient més 60 cm cada reposabraç, és de 45 euros. I la mida més gran, per a un sofà de quatre butaques, fins a 195 cm de seient més 60 cm cada reposabraç, és de 52 euros.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir la funda reversible a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.