Com preparar el nostre sistema immunològic?

Una vegada més, seguir unes pautes alimentàries saludables i equilibrades ens ajuda a tenir un correcte funcionament del nostre organisme i a tenir un bon sistema de defensa per poder fer front a les diverses malalties.

Hi ha diferents factors que poden contribuir a que aquest sistema funcioni adequadament. En primer lloc, fer una aportació calòrica adequada al nostre organisme, que garanteixi que no hi hagi carències de falta de nutrients ni que tampoc es produeixi un excés d'energia, ja que, si no, el sistema immunològic no té la capacitat de fer front a les malalties infeccioses. També és important el tipus de greix que consumim en la nostra dieta, i són més important els insaturats, més coneguts com els omega. Aquests es troben principalment en el peix blau, fruits secs i l'oli d'oliva (millor si és verge extra). En tercer lloc, els micronutrients, que també fan diverses funcions en el sistema immunològic. Les repassem:

La vitamina E augmenta la resposta immunològica. En trobem en diferents aliments com l'oli de germen de blat, l'oli de soja, l'oli d'oliva verge extra, fruits secs i cereals de gra sencer.

La vitamina C és necessària per formar el col·lagen que contribueix a mantenir les barreres naturals contra les possibles infeccions. No només trobem vitamina C a les taronges, sinó també als kiwis, pebrots i en les verdures de la família de les cols.

La vitamina A també té la funció de mantenir correctament la superfície de les mucoses, la barrera natural per evitar les infeccions. La vitamina A també es coneix com a betacarotè i podem trobar-la a les verdures de color verd i groc-ataronjat-vermell.

Les vitamines del Grup B interactuen en diferents processos enzimàtics, i si n'hi ha una carència poden produir una disminució de la producció d'anticossos. En general, es troben en petites proporcions tant en aliments vegetals com en els d'origen animal. Per tant, si es fa una alimentació variada no n'hi hauria d'haver carència.

Els flavonoides són antioxidants que ajuden a potenciar l'acció de la vitamina C. Els trobarem a les cols, verdura de fulla verda (com els espinacs), fruita vermella, morada i també en els cítrics.

Una carència de ferro, especialment en dones joves i en l'embaràs, pot disminuir la resposta del sistema immune. La carn vermella, especialment la carn de cavall, té un alt contingut en ferro. També hi ha aliments d'origen vegetal amb alt contingut en ferro, però la seva capacitat d'absorció és menor.

El zinc i el seleni són dos minerals que poden acabar afectant la resposta immunològica en el cas que n'hi hagi una carència. El marisc és una de les principals fonts d'aquests minerals.

I, finalment, mantenir una flora bacteriana en un bon estat per combatre les infeccions també ajuda el sistema de defensa. Això ho podem garantir consumint lactis i probiòtics.

Així que si se segueixen unes bones pautes alimentàries caracteritzades per una varietat de diferents grups d'aliments, en quantitats adequades a les necessitats de cada organisme, el nostre sistema immunològic actuarà contra les possibles infeccions. Si aquest ara està més vulnerable serà un bon moment per reforçar-lo amb aquests nutrients.

Georgina Bermúdez, nutricionista i dietista de la Clínica Universitària