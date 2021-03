Dia del Pare: vols fer un regal original?

El pare sempre es mereix un bon regal. Aquest divendres, 19 de març, en motiu del Dia del Pare, sigues detallista i t'ho agrairà! Encara no saps què comprar-li? El ventall de possibilitats és molt ampli, però hi ha idees que potser no t'han passat pel cap i amb les quals el faràs feliç.



Regala gastronomia

CAL SPAGUETTI. Vols sorprendre el pare amb un dinar en un restaurant especialitzat en peix i marisc? Cal Spaguetti, a Manresa, és una opció que no el deixarà indiferent. A més, l'establiment celebra els 50 anys amb un menú especial, tot un plaer per al paladar.

CAN LADIS. El peix i el marisc és el producte estrella de la marisqueria Can Ladis, a Sant Fruitós de Bages, on es pot gaudir d'un bon àpat amb producte de qualitat. Regala una experiència gastronòmica escollint un dels menús degustació o plats de la carta de Can Ladis.

Regala esport

DIR GIMBE MANRESA. Has de fer un regal a un amant de l'esport? Fins al diumenge 21 de març tots els homes pares que s'apuntin al gimnàs en qualsevol de les quotes pagaran dos mesos i en tindran un de gratuït. Tampoc no pagaran matrícula. Aprofita la promoció 2+1 de Dir Gimbe Manresa.

Regala bellesa

ITZIAR SERRANO. Als homes també els agrada cuidar-se! Regalar una sessió de perruqueria a Itziar Serrano, a Manresa, permetrà al pare comptar amb un bon diagnòstic capil·lar, un tractament apropiat i una bona assessoria d'imatge per lluir el millor estil.