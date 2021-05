Nutricionistes revelen vuit aliments que no has de tastar (i tres que sí) per perdre pes

Nutricionistes revelen vuit aliments que no has de tastar (i tres que sí) per perdre pes

Estem a les portes de l'estiu. Però la rutina del col·legi i l'activitat diària no han de suposar (o almenys no haurien) que portis mals hàbits alimentaris. Hem de cuidar-nos tot l'any i per això és important perdre pes amb cap. Aprimar-te és una bona decisió si serveix com a excusa per començar a menjar millor. En aquest sentit avui et portem vuit aliments que has de treure de la teva dieta per millorar en salut i tres que has d'introduir si no ho has fet encara i que poden ajudar-te a perdre aquests quilos de més. Recorda que també és important que comencis a fer exercici a poc a poc però de manera constant.

Sucre

És l'enemic públic número 1 dels nutricionistes. Ja consumim molt sucre en el dia a dia en gairebé tots els aliments que mengem com per després augmentar la dosi tirant-li dues cullerades al cafè o una a les maduixes de les postres. No es tracta que hagis de menjar el menjar amarg sinó de canviar-ho per espècies que et poden ajudar a endolcir els menjars i que no engreixen.



Els sucs

Els nutricionistes recomanen el consum de sucs als qui volen guanyar pes. I aquest no és el teu cas si estàs llegint aquesta llista. Els experts asseguren que el cos no està preparat per processar tot el sucre que li fiques si, per exemple, et prens un suc de dues taronges en només 10 segons.



Menjar ràpid

És l'"enemic públic número dos" per dir-ho així. Per aconseguir menjar de manera sana i natural i per aprimar-te és important que deixis el menjar ràpid. Dedica-li temps a la cuina. No valen les excuses. Si no tens temps resta altres activitats menys importants. Cuinar ha de ser prioritari en la teva vida. Si t'organitzes pots cuinar un dia i gaudir tota la setmana.



Refrescos

Des que existeixen organitzacions que es dediquen a mostrar-nos negre sobre blanc la gran quantitat de sucre que consumim en el nostre dia a dia pràcticament sense adonar-nos es troba també en els refrescos. Per això les marques han sabut reaccionar i avui dia totes elles compten amb gammes "zero" dels seus productes amb pràcticament el mateix sabor però sense sucre.



Alcohol

Una vegada acabat l'estiu és més fàcil dir adéu a l'alcohol. Però no només per aprimar. Oblidar-te dels graus del rom o la cervesa és, a més, molt útil per al teu organisme.

Greixos saturats

Les salses amb excessius ingredients, la carn greixosa per al sopar... Si de debò vols aprimar-te i perdre pes has d'oblidar-te de consumir greixos saturats i, amb ells, tots els productes que t'ofereixen els supermercats i que pràcticament no has de cuinar com les pizzes o les hamburgueses ja fetes. Canvia aquests productes per alternatives més sanes i naturals. La teva salut t'ho agrairà.

Ultraprocessats

Són els nous enemics dels nutricionistes. Es tracta d'aliments que porten més de tres ingredients i que han estat elaborats de manera artificial. Els experts recomanen, en el seu lloc, substituir-los pel que ells diuen "real food", menjar de debò. Es tracta de tornar als orígens i de menjar el que realment ens dóna la naturalesa o el que produeix l'home però sempre de manera natural i sense additius.

Dolços

Substituir les postres i l'snack de mig matí per una peça de fruita t'ajudarà a parts iguals a millorar la teva salut i a perdre pes. Aquesta és, per tant, una de les decisions més encertades que podries prendre.

Però no tot és dolent, també et portem tres elements que has d'incorporar a la teva dieta:

Fruites i verdures

La fruita no és l'únic gran protagonista de la vida sana. Coneixes la regla del 80 / 20? Es tracta de la regla d'or dels nutricionistes i vol dir que si omples el 80 per cent del plat amb verd el teu menjar serà més sa i t'aprimaràs. Però no et preocupis: la verdura no té perquè ser avorrida.

Fruits secs

Segur que has escoltat centenars de vegades com de bons són els fruits secs per a la teva salut. T'aporten tota una sèrie de nutrients, són econòmics, no engreixen i, fins i tot, milloren la memòria. T'animem que els introdueixis en la teva dieta potser també com un prefecte snack de mig matí.

Llegums

Els llegums no són només per a l'hivern. Recorda que amb els cigrons pots fer-te fins a una amanida o un hummus. Els nutricionistes recomanen que augmentis la dosi de llegums i que els mengis, almenys, una vegada a la setmana així que planifica't, busca receptes i menja llegums.