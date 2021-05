Un grup de recerca de la Universitat de Còrdova ha publicat un estudi en la pàgina "Science direct" sobre la presència Salmonel·la Thompson en les plantes de maduixes, concretament de la varietat San Andreas.

Aquesta recerca que han dut a terme Liliana Pérez-Lavalle, Elena Carrasco, Pedro Vallesquino-Laguna, Manuel Cejudo, Guiomar Denisse Posada i Antonio Valero ha tractat d'avaluar si aquest bacteri que pot arribar al fruit d'una forma senzilla a través de diferents aigües residuals, podria fer-ho a través de les arrels de la planta. S'ha detectat que l'accés per l'arrel no és una via significativa per a l'arribada de la Salmonel·la, però si s'ha detectat que el risc de degoteig sobre la maduixa és la circumstància més clara perquè el fruit acabi contaminat per aquest bacteri.

Els investigadors troben fonamental que els operaris compleixin amb totes les mesures d'higiene atès que una mínima desatenció pot ser la via perquè la maduixa acabi infectada pel bacteri. A més, ressalten la importància que els consumidors rentin sempre les maduixes abans de consumir-les, ja que així es pot evitar ser contagiats per la salmonel·la. L'estudi posa de manifest que aquest simple de gest de netejar les fruites no es realitza per un ampli sector de la població, la qual cosa a posteriori, comporta problemes per a la salut per a aquells que la consumeixen.

La salmonel·losi és una malaltia causada per un bacteri del gènere Salmonel·la que habita en l'intestí i es contagia a través d'aigua o aliments que hagin tingut contacte amb matèria fecal, principalment els d'origen animal. Els més comuns són a través d'aliments com a ous, pollastre, carn i llet. També hi ha casos derivats del contacte amb animals domèstics infectats amb el bacteri.

Els símptomes de la salmonel·losi símptomes són diarrea, febre i mal de ventre, apareixent aquestes manifestacions entre 12-72 hores després d'entrar el bacteri en contacte amb l'organisme.

Els menors de cinc anys i les persones majors són els més vulnerables en contreure la malaltia, igual que aquelles persones que tinguin baixes les defenses a causa de diversos factors com estar en tractament per alguna malaltia.