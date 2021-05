Creu Roja del Baix Llobregat Nord va preparar una matinal divulgativa i la il·luminació del pont d’Anoia per commemorar el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna. Dissabte, al passeig de la Creu Roja, es van dur a terme diferents xerrades i tallers de medi ambient i de drets humans, entre els quals un joc de sensibilització sobre les migracions forçades, un taller de primers auxilis i, també, la difusió de projectes com l’atenció a les persones grans o les unitats d’emergència social. Al vespre, el pont d’Anoia es va il·luminar de vermell per reconèixer la tasca dels voluntaris, socis i personal tècnic, així com dels qui col·laboren amb l’entitat. L’acció també es va dur a terme a Olesa de Montserrat i Castellví de Rosanes.