Les recomanacions per a la nutrició varien segons l'edat. No has de seguir les mateixes pautes amb 20 anys que amb 60. No obstant això, sempre es recomanen unes pauta bàsiques. I, per a tenir una vida saludable, han de tenir-se molt en compte al llarg dels anys. La publicació especialitzada Men´s Health ha recopilat una guia de petites recomanacions que està tenint una gran tirada a les xarxes socials. Unes senzillíssimes pautes que et poden ajudar a tenir una vida més sana.

Als 20 anys

Has de prioritzar al màxim la fibra i la vitamina D. Si consumeixes diàriament s'evita guanyar pes, tant a aquesta edat com en el futur. L'ideal, doncs, és crear un costum. L'ideal és consumir uns 700 gr de verdures i 500 de fruita al dia. Però, important, segons els experts millor que no sigui en batuts. I, si menges entre hores, millor amb fruites. Respecte a la vitamina D, el millor és menjar proteïna de tonyina en conserva, formatge lleuger, llet o salmó. D'altra banda, s'ha d'evitar dietes específiques en la mesura del possible i en tot cas sempre recomanades per professionals, ja que poden provocar trastorns alimentaris. Cal menjar de tot, però amb equilibri.

Als 30 anys

Als trenta el cos passa una barrera i el risc de guanyar pes i perdre múscul augmenta en grans proporcions. Ja no ets un xaval de 20 anys. Per tant, necessites nutrients específics. Un exemple són els àcids grassos omega 3, que contenen molts peixos. L'ideal és menjar almenys dues racions per setmana, acompanyats d'una guarnició. El peix, a més, ajuda a evitar malalties de cor. Per contra, has d'evitar beure en excés, ja que els casos de cirrosis augmenten en aquesta edat.

Als 40 anys

A aquesta edat, necessites una dieta rica en fibra i en antioxidants. A més, pot ajudar a prevenir el risc de càncer, de còlon o de pròstata. És recomanable esmorzar guaiaba i pitaia pel seu alt contingut en fibra. En la mesura del possible, evita els excessos de calories, que passaran a ser el teu enemic.

D'altra banda, al marge de les edats, no s'ha d'oblidar fer exercici. La desescalada pel coronavirus està omplint els parcs espanyols de "nous runners". Molts ciutadans aposten per baixar els quilos guanyats durant la quarantena sortint a córrer. I, per la inexperiència, arriben els cruiximents i les sobrecàrregues. Per això, publicacions especialitzades com "Men´s Healt" fan això de l'últim senzill entrenament de moda per a perdre pes i a més evitar lesions. És molt fàcil d'efectuar i apte per a novells. El mètode, que rep el nom de "Caco" simplement es basa a alternar les caminades amb el fet de córrer. No córrer de cop, doncs.