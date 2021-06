Aquest esdeveniment exclusiu per a clients d'Amazon Prime, que tindrà lloc el 21 i 22 de juny, no és l'única manera de trobar els millors descomptes i ofertes. Coincidint amb aquest gran dia, moltes altres botigues aprofiten l'oportunitat per realitzar descomptes de fins al 75%, però només hi ha una plataforma en línia que s'encarrega de recollir totes aquestes promocions i descomptes en un mateix lloc perquè els ‘smart shopper’ puguin estalviar temps i diners durant aquest dia, però també durant tot l'any: Chollometro.

Electrònica, ‘gaming’, supermercat i alimentació, moda i complements, salut i bellesa, família i fills, llar i vivenda, jardineria i bricolatge, cotxes i motos, cultura i oci, esports i aire lliure, tarifes d'internet, viatges, finances i assegurances, subscripcions i sector serveis són algunes de les categories en què trobaràs els millors productes en oferta de les teves marques i botigues preferides fàcilment.

Aquesta plataforma -que també compta amb versió app- recopila ofertes i descomptes de botigues físiques i en línia els 365 dies de l'any i, per tant, és la web de moda. Gairebé 2 milions de persones formen part de Chollometro i, gràcies a ells i a l'equip editorial d'experts en compres en línia que analitza cadascuna de les gangues que es publiquen a la pàgina, es tracta d'un lloc on els usuaris poden comprar en línia de forma segura perquè totes les ofertes han estat comprovades pels experts i les opinions són reals.

Ja són milers d'usuaris els que s'han pogut beneficiar d'aquestes ofertes com els que van comprar a meitat de preu electrodomèstics de Balay gràcies a un codi que es va compartir al web i app, els que van aconseguir el pack GTA V Premium Edition per a PC de forma gratuïta o els afortunats que van poder beneficiar-se d'un 25% de descompte extra en les últimes rebaixes d'estiu d'Adidas. Però hi ha molt més. Vols a París des de 36 €, una nit en hotel de 4 estrelles més entrada a l'Oceanogràfic de València per només 50 €, o bitllets d'AVE de Madrid a Barcelona per 25 € són només alguns dels exemples que es poden trobar a la plataforma.

Chollometro no ven productes, simplement recopila les ofertes i gangues d'altres botigues i ‘e-Commerces’ perquè els usuaris puguin trobar tota la informació en un sol lloc i per posteriorment adquirir-los a la botiga en qüestió. Perquè els consumidors sàpiguen si es tracta d'una bona oportunitat, cada oferta compta amb un termòmetre que puja i baixa en funció de les opinions dels usuaris de manera que com més alta sigui la temperatura de l'oferta millor serà.

Gairebé 2 milions de Chollometristes

Des del 2017 les persones que formen part de la comunitat de Chollometro no han deixat de créixer i està a punt d'assolir els 2 milions de ‘chollometristes’. Un chollometrista és una persona intel·ligent, a qui li agrada estalviar temps i diners en les seves compres en línia sense necessitat d'haver de rastrejar totes les botigues per trobar el millor preu i per a qui formar part d'una comunitat en la qual pugui trobar recomanacions i comentaris reals d'altres usuaris que l'ajudin a fer les seves compres és vital. Si aquests tres aspectes et representen, Chollometro és el teu lloc.

Encara que demà és l'Amazon Prime Day que tots els consumidors -chollometristes inclosos- estan esperant, plataformes com Chollometro fan possible que els compradors intel·ligents puguin gaudir del plaer de comprar al millor preu cada dia de l'any.