Regió7 i Caprabo regalen una cistella als seus socis del Club amb una selecció dels millors productes gurmet d'alimentació saludable i de bellesa de les marques pròpies de Caprabo als guanyadors del concurs del Club de subscriptor de Regió7. Per participar-hi només cal endevinar la resposta: Amb la trompa preparada et passa pel costat brunzint, s’atura a la pell nua i la sang et xucla sense fi. Què és?

Truca al 93 877 22 33 o vine a les nostres oficines abans del dijous 15 de juliol. Els guanyadors es publicaran el dissabte 17 de juliol.