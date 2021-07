El parc aquàtic Aquabrava de Roses ha obert novament les portes al públic i estrena una zona d’atraccions batejada amb el nom d’Aquaxjump on els visitants podran posar a prova les seves emocions i experimentar una pujada d’adrenalina única. La zona inclou diferents tobogans de salts de diversa dificultat o atreviment que es diferencien per colors: començant pel groc, seguint pel taronja i si encara som més atrevits poden acabar amb el vermell. D’aquesta manera la dificultat i l’emoció van en augment i l’adrenalina va pujant.

Trobarem també un mur de salts, el «Jungle jumps» de tres alçades diferents: començant per 2’5 metres, seguint per 3´5 i pels més atrevits el de 5 metres!! que inclou també una sorpresa final. Però les emocions extremes no s’acaben aquí, ja que el parc té dos tobogans per utilitzar amb flotador on es pot experimentar una caiguda lliure i sorprenent i per baixar en espiral amb una alguna que altra sorpresa extra que no es pot desvetllar i que s’ha d’experimentar en primera persona.

Es tracta d’una novetat a nivell nacional i una zona super atrevida i extrema que només es pot trobar al parc Aquabrava de Roses. Els visitants podran posar a prova les habilitats més agosarades, experimentar emocions, cridar, riure i, sobretot, gaudir al màxim! I per aquells que no s’atreveixin a provar-la, cap problema, veure saltar a la resta de la gent també forma part de l’espectacle. La zona és apta per adults i nens i nenes a partir de 16 anys.

El parc de Roses va obrir el 10 de juny passat i estarà en funcionament fins al 12 de setembre cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda. A banda de les novetats esmentades, el parc segueix oferint unes instal·lacions de primer nivell per passar un dia d’estiu sensacional i refrescant en una zona envoltada d’una exuberant vegetació. Hi ha atraccions clau que no es poden deixar de fer: el misteriós Black Hole, l’octospeed amb les seves 8 pistes ràpides per baixar a un ritme trepidant i molt divertit i a més amb pantalles on surt la velocitat de baixada i qui guanya, la piscina d’onades, amb fins a 7 modalitats d’onades, l’Anaconda, l’Amazones… i la Cobra, una imprescindible!, una atrevida atracció per tallar la respiració!

Per fer una jornada de diversió molt completa també podem gaudir de la zona d'alimentació amb el Restaurant Self-service “El Patio”, la Pizzeria-Hamburgueseria “Aquababurguer”… amb menús des de 8€. Bars, botiga de regals, consigna, servei de gandules, oficina d'informació turística, terrasses amb agradables vistes, wifi i aparcament gratuït formen part del complex aquàtic que fa que sigui un autèntic paradís tropical a la badia de Roses. En tot moment està garantida la seguretat dels visitants, ja que hi ha senyals i cartells per mantenir la distància de seguretat entre les persones així com els dispensadors de gel hidroalcohòlic. Trobareu les recomanacions per clients a la web, a l'apartat de FAQ. https://www.aquabrava.com/cat/faq