L'habitatge va adquirir més importància que mai a conseqüència del confinament i de les contínues restriccions, que van fer que els ciutadans passessin més temps que mai a casa. Diverses necessitats van quedar al descobert, fet que va provocar notables canvis en la demanda d’immobles i en els projectes de reforma.

De fet, tal com assenyala el Consell General dels Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI) d’Espanya en un comunicat, la pandèmia ha provocat que la demanda d'habitatge es desplaci en una important quota dels pisos a les cases unifamiliars situades en zones perifèriques. No obstant això, aquells compradors que decideixen optar per un pis es decanten per aquells que compten amb una terrassa o amb àrees comunitàries. Les persones que decideixen viure en aquest tipus d’immobles busquen una ubicació la més cèntrica possible a les ciutats i, juntament amb això, una de les principals demandes és que sigui pròxima al transport públic i que la zona tingui botigues, supermercats i bones infraestructures.

Per aquesta raó, molts dels compradors decideixen decantar-se per pisos ben ubicats i que tinguin menys metres quadrats. «El client busca un habitatge amb una bona distribució i dues/tres habitacions de mitjana. A més, també posen èmfasi que no necessiti futures reformes que en puguin incrementar el cost total», asseguren des del Consell General dels COAPI d’Espanya.

Habitatge nou o de segona mà?

Així mateix, els agents immobiliaris manifesten que no hi ha una resposta ferma per decidir si és millor comprar un pis d’obra nova o un de segona mà, i això dependrà sempre del perfil concret de cada comprador i de les preferències que prioritzi a l’hora de definir l’immoble a comprar, ja que les dues opcions satisfan unes necessitats o unes altres.

Les característiques que ofereixen els dos tipus d’immoble complauen un perfil de comprador o un altre partint de les seves prioritats. Els pisos nous garanteixen una vida útil més llarga de l’immoble, tenen dissenys més moderns i tenen una menor despesa energètica, entre moltes altres qualitats. Tanmateix, els pisos de segona mà es caracteritzen per tenir un preu inferior, una millor localització i una menor càrrega impositiva.