Dirigit a la dona professional, l’eWoman Business representa un perfecte punt de trobada per a ponents de prestigi en nombrosos debats, col·loquis, ponències o taules rodones, totes elles referents destacades del nostre país que advoquen per una nova forma d'actuar més adaptada al context actual.

La missió d’eWoman Business és arribar a totes aquelles persones que volen assolir els seus objectius professionals i proporcionar les eines necessàries per aconseguir-los. També pretén ajudar a aconseguir la integració entre la vida professional i personal.

Torna el format presencial sense oblidar la retransmissió en directe

L'esdeveniment se celebrarà el dia 20 d'octubre entre les 10.00 i les 14.00 hores i es retransmetrà en streaming a Woman i Premsa Ibèrica. L'esdeveniment comptarà amb la col·laboració de Madrid Emprèn, Correus i Toyota.

Des del 2011, quan va tenir lloc la primera d'aquestes trobades, més de cent ponents de màxim nivell i 6.000 dones hi han col·laborat aportant les seves experiències des del cor: disruptives, inspiradores, motivadores, amb continguts que ens fan reflexionar i entrar en acció.

Els esdeveniments, les xerrades, les trobades són una peça clau perquè flueixin les idees i les opinions, per això et proposem unir-t’hi per ajudar-te a transmetre els valors de la teva marca de la manera més efectiva possible. Gaudeix en streaming de l'esdeveniment en línia de referència de la dona professional!

Concepte: "Avança"

L'esdeveniment girarà al voltant del concepte "Avança" ja que les ganes d'avançar són el motor de qualsevol projecte.

Avançar per assolir els teus somnis, per explicar el que vols, per emprendre, creuar metes, lluitar per les teves idees i defensar els teus valors, és indubtable que la societat està vivint grans canvis en la manera de comunicar-se i en les relacions laborals en gran part impulsats per les circumstàncies, però també per un canvi en la mentalitat de la societat que passa per les ganes de créixer, AVANÇAR o innovar, però sense deixar de banda la necessitat de gaudir i descobrir nous camins.

8 grans temes en diferents formats

eWoman Business presenta un programa conformat per dones reconegudes en els seus respectius i diversos àmbits professionals. Silvia Tomás serà l'encarregada de presentar l'esdeveniment que farà un recorregut per 8 temes en diferents formats:

Paper de la dona en l'empresa

Xerrada sobre l'enriquiment de la cultura empresarial quan s'és capaç d'integrar perfils heterogenis de forma orgànica. Els diferents estils de lideratge femení aporten, complementen i reforcen els esquemes empresarials actuals.

Transformació i economia

Debat col·loqui sobre la situació econòmica actual del país i les vies de transformació per adaptar-nos a la nova realitat.

Sostenibilitat

Debat col·loqui sobre el camí a seguir per aconseguir els ODS proposats per l'ONU. Les noves formes de producció, l'aprofitament d'energies renovables i les fites de les grans empreses per contribuir a la sostenibilitat del planeta.

Dona i energia

Ponència magistral i taula rodona en què participen directives de les principals companyies energètiques espanyoles.

Tecnologia / Ciberseguretat

Taula rodona. Estem exposats? Quina quantitat de dades referents a nosaltres o a les nostres empreses circulen per la xarxa? Qui hi pot arribar? Com es pot trobar un equilibri entre tecnologia i seguretat que ens permeti treballar amb tranquil·litat?

Digitalització en el sector de la bellesa

Ponència magistral i taula rodona sobre com s'ha adaptat la indústria cosmètica a la digitalització de la indústria.

Emprenedoria / Ecommerce

Taula rodona. Dones emprenedores i noves empreses que es recolzen en solucions digitals per fer realitat les seves idees i donar suport als seus negocis. Idees gràcies a les quals han convertit la crisi en oportunitat.

Salut / alimentació i esport

Taula rodona. El confinament va portar alguns canvis en el nostre comportament que ja s'han quedat. L'afició per cuinar, la pràctica d'esport a casa, l'interès pel menjar real, la consulta i ús d'aplicacions enfocades a la nutrició, el benestar o el ‘fitness’.

Pots inscriure't aquí.