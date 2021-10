Quan s'apropa la nit del 31 d'octubre, les xarxes s'omplen de disfresses terrorífiques que serveixen d'inspiració als més adeptes de la festivitat de Halloween. Siguin fetes a casa o comprades, hi ha milers d'opcions per triar, com podrien ser les tradicionals disfresses de diable, de bruixa o de vampir. A banda, cada any apareixen noves tendències que reprodueixen la imatge dels personatges de les sèries que més triomfen. Per ajudar-te a triar la millor opció, hem recollit les propostes més innovadores candidates a triomfar aquest Halloween.

1. 'El Juego del Calamar'

Tot i ser una de les estrenes més recents de Netflix, la sèrie més viral del moment ja compta amb disfresses de Halloween. Els fans d''El Juego del Calamar' poden triar entre vestir-se amb el xandall verd que porten els participants dels jocs que recrea la producció sud-coreana de Netflix o posar-se la granota vermella característica dels vigilants d'aquesta competició.

Les opcions inspirades en 'El Juego del Calamar' es postulen com les més populars d'aquest Halloween, i de fet, hi ha qui s'ha avançat a la festivitat i ha mostrat la seva disfressa. N'és exemple la influencer @lorenaonfit, que ja ha ensenyat als seus seguidors d'Instagram la seva particular versió de l'uniforme que porten els participants d''El Juego del Calamar'.

2. 'La Casa de Papel'

Tot i l'èxit d''El Juego del Calamar', la producció espanyola 'La Casa de Papel' ha estrenat també enguany la primera part de la cinquena temporada. Fruit d'aquest recent llançament i de la seva popularitat, la disfressa que imita l'uniforme que porten els personatges de 'La Casa de Papel' marca tendència.

Aquesta roba és perfecta per entonar el 'Bella Ciao' a qualsevol festa i, a més, té certa similitud a la granota vermella que porten els vigilants d''El Juego del Calamar'. Si vols acabar de semblar-te a personatges com el Berlín, la Tokio o la Nairobi aquest Halloween, no pot faltar-te la careta que recrea la cara del pintor Salvador Dalí.

3. Els Bridgerton

Encara que la temàtica no és gaire terrorífica, la sèrie els Bridgerton també pot servir com a font d'inspiració per als que prefereixen una disfressa més tradicional. La sèrie, que està ambientada en l'alta societat de Londres de principis del 1800 i que ha triomfat aquest 2021, té una estètica molt fàcil de recrear.

Si tens a casa roba de colors clars, un vestit llarg o un esmòquing, probablement podràs imitar els estilismes de la producció de Netflix fàcilment sense haver-te de gastar diners en una disfressa. Acaba-ho d'enllestir amb un recollit si tens el cabell llarg i un maquillatge sobri.

4. 'Juego de Tronos'

Si ets més d'aventures i de fantasia, és important que tinguis en compte la varietat de personatges i estilismes que pots recrear aquest Halloween a partir de la producció d'HBO 'Juego de Tronos'. Ets més de colors clars? La Daenerys Targaryen és el teu personatge. La també anomenada Khaleesi sempre va acompanyada de tres dracs, així que, si la vols imitar, pots portar tres peluixos amb tu i sentir-te com el rei o la reina de la festa.

Prefereixes els colors foscos? En aquest cas podries inspirar-te en Jon Nieve. El lord comandant de la Guàrdia de la Nit sempre va equipat amb una capa llarga, que podràs confeccionar de les maneres més originals possibles, com per exemple, amb un llençol.

Si encara no et convenç cap dels personatges esmentats, pots treure més idees del tràiler de la producció d'HBO.

Aquestes quatre sèries tenen una gran varietat de personatges amb els quals et pots inspirar aquest Halloween. Per a fer-ho, pots comprar les disfresses ja fetes, o posar-li imaginació i confeccionar-les a casa. Sigui com sigui, com més terrorífiques les facis, més triomfaràs.