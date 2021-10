Halloween és una de les festes preferides dels infants. El motiu? Les disfresses i els dolços. Ells ho gaudeixen molt, però els adults hem de tenir molt present que durant aquesta celebració és possible que els nostres fills sobrepassin en més de 1.000% el consum màxim diari de sucre recomanat per l'organització Mundial de la Salut (OMS).

Què podem fer les mares i pares quan el veritable monstre és el sucre? Fàcil: no cedir. Ara és quan a alguns de vosaltres us passen pel cap algunes d'aquestes frases:

"Un dia és un dia"

"El meu fill no menja tant sucre com per a restringir-li el dia de Halloween"

"Estem demonitzant el sucre"

"Pobres nens, sense cap dolç a casa"

"Llavors, no podem celebrar Halloween?"

Repassarem cadascuna d'elles amb l'ajuda del dietista-nutricionista i tecnòleg alimentari Aitor Sánchez, que a més és autor dels llibres: 'Mi dieta cojea', 'Mi dieta ya no cojea' i 'Que le doy para comer? Una guia para que los más pequeños coman de forma saludable".

Sucre i Halloween: un dia és un dia

Podríem pensar que estem exagerant, que un dia és un dia, i que no cal ser tan estrictes. "Efectivament, un dia és un dia, però això és realment així? Tots sabem que no. A quants aniversaris d'amics de l'escola va el teu fill? De mitjana seran uns 15 a l'any. A aquests 15 aniversaris d'amiguets s'ha de sumar, a més, els de familiars, els divendres o caps de setmana que ens donem "un capritx", Nadal, les vacances d'estiu on se sol abusar dels gelats... I, al final, un dia són en realitat molts dies" ens diu Aitor Sánchez.

El meu fill no menja tant sucre com per a restringir-li un dia

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no consumir més de 20-25 grams de sucre al dia, i ja durant l'esmorzar, a moltes llars, se sobrepassa aquesta quantitat. Vegem-ho amb un exemple: 2 culleradetes de Cola Cao contenen 7 grams de sucre. Imaginem que aquests nens no sols prenen un Cola Cao, ho solen acompanyar de cereals o galetes (una ració de 40 g de galetes conté 8,4 g de sucre).

A més, a moltes llars l'esmorzar es complementa amb sucs processats. I un envàs individual de 200 ml conté 9,6 g de sucre. Fem la suma: 7 g del Cola Cao + 8,4 de les galetes + 9,6 del suc envasat= 25 grams de sucre. Ja hem arribat al límit i no són ni les 9 del matí!

Per citar un estudi, dels molts que hi ha, el 2017, uns investigadors van concloure que, a Espanya, la ingesta de sucres afegits suposava el 52% del total de les calories dels nens de 9 a 12 anys, un percentatge que s'elevava al 56% en els adolescents entre els 13 i els 17 anys. Aquests sucres provenien principalment de xocolates, begudes ensucrades, productes de fleca i rebosteria, lactis ensucrats, sucs envasats i cereals.

Estem demonitzant el sucre

Avui dia sabem que el sucre és dolent, que augmenta el risc de patir obesitat, diabetis (excés de sucre en sang), hipertensió i, fins i tot, càncer. A més, l'excés de glucosa danya els nostres vasos sanguinis i els petits capil·lars que es distribueixen pel cervell, deteriorant la nostra ment i augmentant les probabilitats de patir demència. És per tot això que l'OMS recomana que com a màxim consumim 25 g de sucre al dia.

Aquesta recomanació no afecta el sucre present de manera natural en els aliments, per exemple, el que té la fruita, la verdura, els llegums, hortalisses... Per tant, i això és molt important, "NO cal limitar el consum d'aquests aliments. El que hem de reduir o eliminar, per tant, són els sucres lliures", ens diu Aitor Sánchez. I perquè ens quedi clar a què ens referim amb sucre lliure, Aitor ho detalla així:

"Al qual nosaltres afegim a un aliment , per exemple quan a un iogurt li afegim sucre.

, per exemple quan a un iogurt li afegim sucre. Al qua l li afegeix als aliments la indústria alimentària , per exemple, el sucre que s'afegeix com a ingredient a unes galetes, brioixeria, refresc, batut...

, per exemple, el sucre que s'afegeix com a ingredient a unes galetes, brioixeria, refresc, batut... I, en tercer lloc, el sucre que s'allibera dels mateixos aliments, com per exemple quan espremem una fruita, i el sucre deixa d'estar en la seva matriu, en la seva estructura. L'efecte en el nostre organisme d'aquest sucre alliberat és el mateix que el de menjar-nos un terròs de sucre, ja que li hem llevat a la fruita la seva fibra. A més, no ho estem mastegant. Mastegar és fonamental perquè contribueix al fet que ens atipem, per això ens podem menjar un suc sense parpellejar, però som incapaços de prendre'ns tres taronges seguides".

Per tant, hem de limitar o eliminar el sucre lliure (no més de 25 grams al dia) i no preocupar-nos del sucre present de manera natural en els aliments.

Pobres nens, sense dolços

"Associar la felicitat infantil al menjar poc saludable ja hauria de donar-nos una pista que alguna cosa no està funcionant. La felicitat infantil no depèn del consum de brioixos o de menjar porqueria. En aquest cas, no hi hauria hagut cap nen feliç fins entrat el segle XX", ens diu Aitor Sánchez en el seu llibre 'Què dono menjar?'

Llavors, no podem celebrar Halloween

No es tracta de no celebrar Halloween o festes d'aniversaris, "es tracta de començar a planejar els esdeveniments entorn de la diversió en lloc de fer-ho entorn del menjar", ens diu Aitor, i ens posa algun exemple: "organitzant festes actives amb jocs i activitats que fomentin la creativitat: fer una màscara, un collage de fotos, una gimcana...". I afegeix: "aquesta activitat pot servir per a confeccionar el regal que cada nen s'emportarà a casa, en lloc de la típica bossa de llaminadures que se'ls sol donar, per si no havien consumit suficient sucre en la festa".

Com evitar el consum excessiu de dolços en Halloween

Amb Halloween molt a la vora, quines alternatives podem oferir als nostres fills? Aitor proposa algunes idees:

Substituir els entrepans de pa blanc (fet amb farines refinades) per entrepans fets amb pa integral.

(fet amb farines refinades) per entrepans fets amb pa integral. Canviar els farciments més utilitzats fins ara (nocilla, paté, embotit...) per farciments més saludables, per exemple, d’hummus, de formatge, de crema de cacauet...

més utilitzats fins ara (nocilla, paté, embotit...) per farciments més saludables, per exemple, d’hummus, de formatge, de crema de cacauet... Canviar les patates fregides per fruita seca o broquetes de fruita tallada i crispetes casolanes.

per fruita seca o broquetes de fruita tallada i crispetes casolanes. En lloc de refrescos i batuts de xocolata: batuts de fruita sencera, aigües saboritzades...

No oblidem que l'objectiu és que aquests aprenentatges, que a nosaltres, possiblement ens han arribat tard, siguin interioritzats pels nostres fills des de petits. Perquè, com diu Aitor Sánchez, "si inculquem als nostres fills bons hàbits alimentaris, hi ha moltíssimes probabilitats que els mantinguin quan siguin adults".