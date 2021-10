El canvi d’hora s’acosta. La matinada d’aquest dissabte a diumenge, quan siguin les tres, el rellotge es retardarà una hora per donar pas a l’horari d’hivern. I no sembla que aquesta sigui l’última vegada que ho fem.

Des de 1981, la Unió Europea aplica aquest canvi d’horari als seus estats membres, que no poden decidir de manera unilateral si decideixen fer-ho o no. Aquest canvi té per objectiu regular les hores de llum natural a les jornades laborals. El 1996 aquest canvi es va realitzar per primera vegada l’últim cap de setmana del mes d’octubre.

El canvi d’hora fa anys que se situa en el focus del debat. L’any 2018, la Comissió Europea va obrir una consulta no vinculant a la població per decidir si s’havia de derogar o no aquesta mesura en els anys següents, però tres anys després aquesta proposta segueix als llimbs. La falta de consens entre els estats membres dificulta la decisió, ja que els estats amb menys llum natural aposten per un horari d’estiu permanent, mentre que la resta d’estats consideren més beneficiós l’horari d’hivern.

Què en diuen els experts?

Els experts adverteixen de les conseqüències negatives que té el canvi d’horari per a les persones, ja que els canvis de llum afecten el ritme que controla el son. A més es produeix un efecte ‘jet lag’ que afecta principalment nens i persones grans en els dies i setmanes posteriors al canvi. Des de la Societat Espanyola del Son ho tenen clar: la millor opció és eliminar el canvi d’hora.

Què passarà a Catalunya?

A Catalunya no hi ha una posició clara. El comitè d’experts nomenat pel Govern no es decideix si és millor l’horari d’estiu o d’hivern i no tenen clar que suprimir la mesura sigui la millor opció.

Actualment no existeix una data per eliminar el canvi d’hora ni una decisió concreta. A l’espera que arribi el consens entre els estats de la UE, continuarem canviant el rellotge dues vegades a l’any.

La matinada del dissabte 30 a diumenge, el rellotge es retardarà una hora, és a dir, a les tres de la matinada tornaran a ser les dues i posarem fi a l’horari d’estiu per començar l’horari d’hivern.