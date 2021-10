La cuina s'omple de greix. És un fet i no t'estem explicant res de nou que no hagis comprovat tu mateix si ets dels que a casa fas el dinar o el sopar. Sobretot, on més greix s'enganxa és a les rajoles que tens just a sobre dels fogons i a la campana extractora de fums. Aquestes són les dues zones "calentes" de casa nostra on se sol acumular la brutícia. I és convenient tenir-les netes. El motiu: es troben en una zona on es treballa amb aliments que després ens menjarem i ha de ser el més higiènica possible. I per aconseguir una neteja i una desinfecció profunda no necessites res més que un potent producte natural: la llimona. Segueix llegint, que t'expliquem com l'has de fer servir.

Talla la llimona en dues parts i posa-la en una olla plena d'aigua. Fes-la bullir i notaràs com la bona olor s'estén per tota la cuina. Però no ho fem per millorar l'ambient de l'habitatge, si no perquè amb aquest fàcil procediment aconseguiràs que el greix es vagi deixant anar de les rajoles i de la campana. Després, només cal que passis un drap humit i un paper de cuina sec i la cuina tornarà a lluir com nova.

Tenir greix a la campana és molt perillós, a més de poc higiènic, i el seu aspecte pot arribar a ser realment desagradable. Els experts adverteixen que en el cas que salti una espurna d'una paella o un cassó, amb el greix acumulat a la cuina es pot produir un incendi. És precisament a la cuina on comencen la majoria dels incendis domèstics, la gran majoria d'ells produïts per distraccions. És convenient anar amb molt de compte amb aquests petits accidents domèstics i un petit gest com és la neteja en pot evitar.