La predicció del Govern austríac que hi haurà a tot Europa una gran ‘apagada’ elèctrica ha provocat una psicosi a Espanya que ha fet que les vendes de càmping gas es disparin. A Mercadona ja s'han venut 19.700 unitats de mitjana per dia, però no és l'únic que ha tingut èxit.

En cas d’una gran apagada un dels grans problemes que es poden generar és que no hi haurà electricitat per il·luminar les habitacions quan no hi hagi llum natural, per la qual cosa qualsevol artefacte que serveixi per fer llum serà fonamental.

Aquí entren en joc les espelmes i Mercadona en té quatre de perfumades. Com és lògic, la majoria de les persones les compren per les seves agradables aromes i perquè la suau flama d’una espelma és molt relaxant, la qual cosa si es combina amb l’olor dona una combinació perfecta. Per això han arrasat, però segurament també hi haurà compradors que han pensat que no costa res tenir-les a casa per si de cas: per si se'n va la llum de casa un dia o perquè últimament la factura està pels núvols.

Són de la marca Bosque Verde i estan produïdes per a tot Espanya per Francisco Aragón, una empresa de Molina de Segura, a Múrcia. Els quatre aromes disponibles són fruits silvestres, vainilla, chai i talc i cada unitat, que és d’una mida més, que considerable, costa 1,65 euros.