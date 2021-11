Els clients de supermercats i cadenes alimentàries podran portar la seva pròpia carmanyola reutilitzable de casa amb l'objectiu de reduir el consum de plàstic i fomentar la reutilització als comerços. Això serà possible gràcies a un protocol,liderat per la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable (Rezero), que permetrà comprar amb envasos reutilitzables, com les carmanyoles, en els comerços i supermercats que s'hi adhereixin.

El protocol, presentat aquest dimecres, compta amb finançament de l'Agència Catalana de Residus (ARC) i el suport de diverses administracions i institucions. "Hem volgut consensuar les pautes amb el sector del comerç per poder anar a la botiga i no sentir-te un element estrany per portar les carmanyoles de casa", destaca la directora general de Rezero, Rosa García. Els responsables del protocol subratllen que la iniciativa avança feina de cara a una eventual llei que prohibeixi plàstics d'un sol ús en el comerç, prevista pel 2023.

Un 60% d’envasos reutilitzables en cinc anys

A més, aquest nou protocol pretén que, l’any 2026, el 60% dels envasos que s’ofereixen als establiments agroalimentaris siguin reutilitzables. Ja que, segons les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, tan sols el 2019, cada ciutadà va produir una mitjana de 527 quilos de residus, dels quals el 55% d’aquests van anar a parar a contenidors de residus, que a causa dels processos de tractament i eliminació dels desaprofitaments, suposen el 6% de les emissions totals de gasos amb efecte hivernacle al planeta.

«L’acord avança cap a un nou marc normatiu en àmbit estatal», ha destacat Peraire, ja que el Ministeri de Consum estaria treballant en un Reial decret que permeti l’ús d’envasos reutilitzables aportats pels consumidors. ARC ha atorgat un ajut econòmic de gairebé 20.000 euros que s’ha destinat al Pacte per la reutilització al comerç català. «L’acord és un exemple de la importància de treballar de manera conjunta i decidida perquè tots els sectors disposin d’eines per erradicar la problemàtica dels residus», comenta Rosa García, directora general de Rezero.