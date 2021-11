Entre tots els pentinats de moda d'aquesta temporada, hi ha un que et farà semblar més alta: la mitja cabellera. A més d'estilitzar-te, és pràctic, versàtil i queda bé a tothom. El nom del pentinat que et proposem és 'clavicut' i ja hi ha famoses com la reconeguda actriu Ana de Armas que s'han sumat a la moda.