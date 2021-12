Nuri Torrent, directora de projecte de la firma empordanesa d’olis d’oliva verge extra Fontclara, et dona cinc consells que t’aniran de meravella quan vagis a comprar oli d’oliva. D’aquesta manera sempre l’encertaràs al supermercat.

1.Que sempre sigui verge extra

«Perquè un oli d’oliva sigui reconegut com a verge extra, ha d’aconseguir l’aprovació d’un panel de tast. Per tant, té una qualitat suprema perquè és el més natural, el més pur, el que s’aconsegueix i es premsa en qüestió de minuts perquè l’oliva no agafi calor. Aquesta qualitat te la dona després a la cuina i, a més, és bo per a la salut perquè és un oli sa, aconsellat en qualsevol dieta i té uns sabors i aromes que no trobaràs en altres productes. Mira la data de consum preferent, ja que cal consumir-lo dins de l’any en curs, però si et passes de temps pots utilitzar-lo per fer fregits».

2.Tria en funció del que cuinaràs

«L’oli d’oliva verge extra és més car però pot resultar més econòmic. Per a una amanida, utilitza el millor possible. Però per a un fregit, pot ser de l’any anterior encara que hagi perdut una mica d’aroma i sabor. Al ser verge extra, pots fregir a 160 graus en comptes dels 180 que necessita un d’oliva, cosa que et permet utilitzar-lo més vegades; a més, evita que l’aigua de l’ingredient que estàs fregint surti enfora mentre l’oli no entra dins, de manera que el resultat no sigui tan oliós, més cruixent i més saborós».

3.Millor en un envàs de vidre

«El vidre, que ha de ser fosc, és el millor material per guardar l’oli. Sobretot quan no sabem en quines condicions ha estat emmagatzemat, si li ha tocat el sol, si ha estat en contacte amb altres aromes... Els envasos metàl·lics són bons si han sigut guardats en les condicions adequades, mentre que el plàstic és més complicat perquè és més porós, agafa olors externes i perd les característiques amb més facilitat. Per això a Fontclara només envasen sota comanda, ja que l’oli sempre està en dipòsits d’acer inoxidable a una temperatura controlada i d’aquesta manera sabem que quan el venem manté les propietats com si fos l’endemà de la collita al 100%. L'oli es rovellarà si té molt aire dins».

4.La mida de l'envàs és important

«Depenent de quant oli gastem, triarem una capacitat o una altra. Si és molt, de tres o de cinc litres. Però si l’utilitzem de tant en tant, com més petit sigui l’envàs, millor. La raó és simple: l’aire que queda dins rovellarà l’oli si estan molt temps en contacte. Una altra norma bàsica: quan el guardis a casa, no li pot tocar la llum ni estar sotmès a temperatures altes».

5.No et deixis temptar per l’envàs

«Hi ha ampolles d’oli d’oliva que semblen de perfum, d’aquestes que vols tenir a la cuina perquè són tan boniques... Però cal valorar el que hi ha dins. Com? Mirant les etiquetes. És cert que aporten poca informació, però una de les claus és veure si llueixen el segell d’algun premi internacional, perquè no donen premis a qualsevol oli. Per aconseguir-los, han de passar proves molt exigents, de manera que si te’ls donen és que és perquè és un oli ‘top’. Fontclara, per exemple, té 11 premis internacionals en els quatre anys que porta al mercat».