Molts usuaris tenen contractada una tarifa plana per al telèfon fix o mòbil i estan acostumats que les trucades que fan no representin un cost addicional, independentment de la destinació i la durada de la trucada. No obstant, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que hi ha alguns números que estan fora de la tarifa plana. Les trucades a aquests números són anomenades de tarifació especial, i han de pagar-se a part. Entre aquests números de tarifació especial n’hi ha uns quants que són gratuïts. D’altres, en canvi, són molt més cars que les trucades normals. L’OCU explica a la seva pàgina web quins són els números de tarifació especial, i quant pot costar trucar a un d’aquests números.

Quant costa trucar a un número 800?

Trucar a un número que comença pel prefix 800 és gratis, perquè el cost de la trucada és abonat per qui rep la trucada. Però això és així només en els números que comencen per 8 seguit de dos 0. La resta són molt més cars.

El preu dels 803, 806 i 807

Aquests números (com el 905) estan reservats per a telèfons en què es «presta un servei» durant la trucada. El tipus de servei està definit per les tres primeres xifres:

803: S’utilitza aquest prefix en serveis per a adults.

806: Aquest número és per a serveis d’entreteniment (tarot, jocs).

807: Per a serveis professionals (metges, assessoria).

El preu de les trucades a aquests números sol ser elevat, perquè una part d’aquest benefici és per a la companyia telefònica i una altra per a l’empresa que presta el servei.

Trucades a números 900: com funciona i quant costa?

Si la pregunta és quant costa una trucada al 900?, la resposta és simple: trucar a un número que comença per 900 sortirà gratis, perquè aquesta trucada la paga qui rep la trucada. Les empreses utilitzen ara els números 900 per a serveis gratuïts d’atenció al client, per exemple.

Pot passar que es truqui a un número 900 i no funcioni. Això és perquè algunes empreses bloquegen les trucades des de determinats llocs (per exemple, una empresa que només ofereix servei en una comunitat pot bloquejar qui truqui al 900 des de fora).

És gratis el telèfon 901?

Els números 901 han sigut utilitzats habitualment per l’Administració pública, com l’Agència Tributària, la Seguretat Social.... Quan marques un 901, tu pagues una part de la trucada (l’import que originalment equivalia al cost d’una trucada local) i el propietari del número paga la resta. Per tant, les tarifes de les trucades a un 901 no són gratuïtes. I ni tan sols són barates: les tarifes als 901 s’han congelat o, fins i tot, han pujat, mentre que la resta de les trucades s’han abaratit molt els últims anys o estan incloses en bons o tarifes planes. El resultat és que els preus de les trucades als 901 resulten ara molt elevats amb la majoria de les companyies i, especialment, si es truca des d’un mòbil.

Una trucada de 5 minuts a un 901 oscil·la entre 0,22 euros, a més de 2 euros trucant des del mòbil depenent de la companyia que es tingui contractada.

Quant costa la trucada a un número 902?

En els números 902, l’usuari ha de pagar el cost íntegre de la trucada, cosa que pot traduir-se en preus elevats. Una trucada de només 5 minuts costa entorn de 3 euros des d’un mòbil i més d’1 euro des de la xarxa fixa. Fa un temps es va promulgar una norma per la qual les companyies de gas i llum tenien prohibit utilitzar els 902 per a l’atenció al client i, finalment, aquesta prohibició s’ha estès a totes les companyies que ofereixen serveis bàsics al consumidor (energia, aigua, serveis financers, assegurances, transports sanitaris...), que hauran d’utilitzar ara una numeració gratuïta (800 o 900).

Des del 2020, els números 902 no es poden utilitzar per a cap servei d’atenció client i, quan una empresa utilitzi aquesta numeració per a un altre tipus de serveis, ha de publicitar sempre al costat un número normal amb el seu prefix geogràfic.

Què és un número 905 i quant costa trucar-hi?

Els números amb prefix 905 són de tarifació especial. Igual com passa amb altres números (803, 806...) els números que comencen amb 905 s’utilitzen per prestar un servei, en concret, s’utilitzen per a serveis de televot, i es paga un import fix per cada trucada, que s’indica en la publicitat, quan s’anuncia el número de telèfon.

Quant costa trucar a un 908?

Els telèfons que comencen per 908, igual que els que comencen per 907 i 909, són números als quals l’usuari es connecta a través d’internet, per a la prestació d’un servei, i ha de sol·licitar-lo expressament, per tant, és més difícil que sense voler-ho ens trobem sorpreses a la factura.Com en els telèfons 803, 806, 807 i 905, la quarta xifra després de 907, 908 o 909 és determinant.

Trucades al 118: preu i condicions

Els números que comencen per 118 s’utilitzen com a «guia telefònica».

Les trucades a aquests números tenen uns preus que varien molt depenent de qui ofereixi la informació. La CNCM va publicar un informe en què detallava que el preu mitjà d’una trucada d’1 minut és de 5,56 euros (oscil·lant entre 1,88 euros i 11,92 euros).A més, aquesta numeració permet oferir «progressió de trucada»: és a dir, en lloc de donar-te el número, s’ofereixen a fer per tu la trucada. D’aquesta manera, amb l’excusa de «facilitar-te la vida», fan ells la trucada i et continuen cobrant com si estiguessis parlant amb el 118, per tant, una curta trucada es pot allargar durant diversos minuts i notar-se a la factura.

Afortunadament, s’han adoptat mesures per evitar problemes:

Una locució prèvia més clara informant del preu

Limitació de la trucada a 10 minuts

Tarifes sense establiment de trucada

Si el preu per a la progressió de trucada supera els 2,5 euros/minut, serà necessària petició formal i expressa de l’usuari

Les trucades als telèfons d’informació 118 no es consideren serveis de tarifació addicional. Des de l’OCU s’ha sol·licitat, sense èxit per ara, que es consideressin així a tots els efectes, que s’ofereixin desactivats per defecte i s’aclareixin les responsabilitats i sancions en cas d’incompliments.