A partir d’avui, i durant totes les festes de Nadal, els lectors i subscriptors de Regió7 podran adquirir una manta Plaid Sherpa de Burrito Blanco a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.

Una pràctica i còmoda manta, suau i lleugera, confeccionada per una cara amb teixit nacarina d’efecte canalé extremadament suau, i per l’altra, amb un agradable i càlid teixit sherpa de color blanc. D’aquesta manera podrà abrigar-se d’una manera càlida i confortable, al mateix temps que donarà un toc de distinció a qualsevol habitació de la seva llar.

Tant de dia com de nit les mantes són essencials. Quan t’asseus al sofà per relaxar-te o per veure la televisió, és ideal tapar-se amb una manta per escalfar-se i sentir-te còmode. Al vespre, una manta ens proporciona el confort que necessitem en les fredes nits d’hivern. Un regal ideal per combatre el fred.

La manta està disponible en tres colors: gris, camell i marfil, i en dues mides: 130x170 cm i una mesura extragran de170x240 cm.

Una manta que té un fàcil manteniment, ja que es pot rentar a màquina amb un programa delicat. Això sí, es recomana rentar separadament abans del primer ús.

Els lectors i subscriptors del diari Regió7 poden adquirir la manta de 130x170 cm al preu de 21,90 euros, i la de 170x240 cm per 28,90 euros.