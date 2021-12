Amb l’arribada de l’estació més freda de l’any, els radiadors s'han posat en marxa, però el que molta gent potser no sap és que, tenir-los nets influeix en el seu rendiment, funcionen millor i ens permet estalviar uns quants euros a la factura.

La forma peculiar dels radiadors facilita l’acumulació de pols i, conseqüentment, en dificulta la neteja. Però hi ha alguns trucs per poder netejar aquests aparells perquè semblin nous.

El millor raspall

Abans de començar la neteja dels radiadors, els hem d’apagar i, a continuació, col·locar un paper a terra perquè la brutícia hi caigui a sobre i no es dispersi per tota l'habitació.

També, si som sensibles a la pols, és recomanable utilitzar raspalls especials que tenen la forma específica per arribar a les parts menys assequibles del radiador. Els raspalls més adequats per a aquestes zones són els que estan fets amb fibres de niló gruixudes i un mànec llarg i flexible o amb barnilles amb fundes que es poden treure de microfibra.

Per a una neteja correcta, hem d’introduir la barnilla des de la part superior i recórrer tota la superfície fins a baix, girant el raspall perquè la pols vagi caient al paper de sota. En cas que hi hagi molta brutícia incrustada, podem mullar els raspalls amb aigua i sabó per facilitar la neteja.

El truc per netejar el radiador

Però, per eliminar la pols dels radiadors, també hi ha un truc perfecte: jugar amb la calor d’un assecador. El truc consisteix a ajuntar dos draps humits, un sota del radiador i un altre darrere de la paret, i enxufar un assecador i apuntar cap al radiador perquè l’aire calent faci que la pols surti i que quedi impregnada als draps.

En cas de tenir una màquina com una vaporeta, pot ser un aliat eficaç a l'hora de netejar els radiadors, i n’hi ha moltes que venen de fàbrica amb broquets llargs que poden accedir millor als buits del radiador.

Quan haguem acabat de fer la neteja, és imprescindible deixar assecar durant un parell d’hores els radiadors sense engegar-los.