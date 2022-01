La goma Milan de la sèrie 430 és un clàssic. Sí, aquesta goma quadrada que venia en diversos colors i que era increïblement estètica fins que l’omplíem del carbonet dels portallapis. Normalment, venia en tres colors, la més popular era la blanca, seguida de la rosada i finalment també hi havia la verda. Això no obstant, aquesta última era la menys comuna de veure.

Desafortunadament per als amants de la papereria, ara serà fins i tot més difícil de veure, ja que l’empresa espanyola de papereria ha optat per deixar de produir-la. Per això, la goma verda ja no estarà disponible ben aviat.

Ara bé, segur que algun dia, mentre fas neteja a casa teva, descobreixes un estoig de quan anaves a l’escola. És possible que allà tinguis una goma Milan, i també és possible que sigui verda.