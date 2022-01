Començar l'any amb claredat mental, augment d'energia i un increment general en el benestar físic és possible a través d'una combinació de vida sana, exercici i per descomptat una nutrició adequada. Incorporar en la dieta diària aliments antiinflamatoris i antioxidants ajudaran a millorar l'aparença general i salut de la pell, mostrant un rostre amb un millor to, una major lluminositat i un aspecte molt més rejovenit i, per a això, el Dr Perricone té molt clar els grups de nutrients i aliments que no han de faltar en els teus plats.

La Dieta Perricone no està concebuda per a perdre pes, encara que una gran majoria dels qui l'han seguit han perdut pes, perquè entre les claus del bon funcionament orgànic que promou aquest sistema nutricional hi ha aconseguir el nostre pes ideal. "La dieta Perricone més que una dieta és un canvi de mentalitat, una manera de reavaluar els hàbits alimentaris per aconseguir una vida més sana, perquè ajuda a frenar la inflamació i l'oxidació cel·lular a través de prevaler uns certs superaliments antioxidant per recuperar la salut de la pell i del cos en general, a més de potenciar l'energia", explica Raquel González, directora de formació de Perricone MD. Els 10 superaliments del Dr. Perricone són: Salmó: El salmó té un alt contingut en DMAE i àcids grassos essencials (més del 5% del seu contingut són greixos 'bons') Oli d'oliva verge extra: Compost gairebé en un 75% per àcid oleic (una grassa monoinsaturada encarregada de fer que disminueixi l'oxidació del LDL, o 'colesterol dolent', que pot provocar una deterioració de les cèl·lules), conté alts nivells de polifenols com l'hidroxitirosol. Verdures verdes: Una sopa a base de bròquil, espinacs o espàrrecs verds és una magnífica opció per a obtenir nutrients i antioxidants com la vitamina C, el calci o el magnesi, que frenen l'envelliment. Maduixes i fruits vermells o del bosc: Potents antioxidants amb baix contingut de glicèmia són claus per a aconseguir un rostre més jove i ple de vitalitat. A més, ajuden a reduir la grassa corporal acumulada. Lactis naturals orgànics, sense edulcorants i baixos en sal: Entre els dos més recomanats es troben el iogurt natural orgànic (sense sucre ni edulcorants afegits) i el quefir. Tots dos contenen importants bacteris per a la salut intestinal i milloren la digestió. Civada en flocs: Rica en fibres, greixos monoinsaturats i proteïnes, ajuda a controlar el colesterol i la pressió arterial, a més de millorar el sistema digestiu, regular el sucre en sang i protegir l'organisme contra el càncer. Plantes aromàtiques i espècies: Tenen propietats que eviten l'envelliment, com la cúrcuma: antiinflamatòria i neuroprotectora. La salsa de tabasco és una altra de les opcions admeses. Te verd: És una de les begudes clau de la dieta antienvelliment Perricone amb més propietats confirmades científicament. Conté polifenols de catetxina i antioxidants que estimulen el metabolisme i frenen l'envelliment. Aigua mineral: La deshidratació dificulta la metabolització de les grasses i, per tant, impedirà que l'organisme elimini els residus, a més de fomentar el desenvolupament dels compostos inflamatoris. Cacau pur en petites 'dosis': És un potent antioxidant que evita l'atac dels radicals lliures i, gràcies al seu alt contingut en magnesi, regula els nivells de sucre, ajuda a 'fixar' el calci, controla la flora intestinal i protegeix el sistema cardiovascular.