El currículum és la carta de presentació al món laboral i moltes vegades pot decantar la balança a l’hora de contractar un treballador o un altre.És per això que ha de ser innovador, amb un bon disseny i atractiu, que cridi l’atenció i sigui eficaç. I si realment voleu un currículum d’èxit, personalitzeu-lo a cada oferta i empresa, inclogueu paraules clau i destaqueu els vostres èxits professionals.

Però hi ha unes claus comunes que ha de tenir tot bon currículum i que heu d’interioritzar i aplicar perquè sigui perfecte, independentment del suport que s’utilitzi.

Claus

La primera és redactar les dades adaptant-les al lloc de feina. A l’hora de descriure les funcions que heu exercit en altres llocs de treball, ho heu de fer destacant les que són rellevants per al lloc a què voleu optar. Si, per exemple, voleu un càrrec que requereixi habilitats de lideratge, destaqueu aptituds similars en altres feines, com si heu gestionat equips i heu tingut iniciatives que demostrin aquestes capacitats.

Lligat a això, i com a segona clau, s’han de mostrar les habilitats que es tenen, encara que no s'hagin aplicat a cap feina anterior. En l’exemple anterior, s’hauria de destacar el fet d’haver sigut capità d’algun equip esportiu, grup social o conjunt musical, així com haver organitzat algun esdeveniment, conferència o xerrada...

Una altra característica que ha de tenir un bon currículum és que ha de ser una bona carta de presentació i s’han d’ajustar els interessos al perfil del lloc a què s’opta.

Progrés

Convé també que el currículum mostri com s’ha progressat professionalment. Les empreses solen valorar molt favorablement que us hagin promocionat a la vostra última feina.

Finalment, es poden afegir inquietuds socials i activitats portades a terme, que ajudaran a reforçar la vostra reputació, identitat i valors personals. En aquest camp és molt important l’empremta que deixem a les xarxes socials, per la qual cosa és important prendre’s un temps i revisar-les, per veure si suposaran un obstacle a l’hora d’aconseguir la feina que desitjem aconseguir.