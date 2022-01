El parabrisa és un dels elements més exposats als canvis de temperatura dels vehicles. El gel s'hi acumula a l'hivern i la pluja hi impacta durant els temporals. Tenir-lo en bones condicions és clau per poder tenir una bona visibilitat i per a una conducció segura. A més, la seva funció com a protecció d'elements exteriors i en accidents fa que s'hagin d'extremar les precaucions per a evitar trencaments.

Per tal d’evitar malmetre el parabrisa, l’inspector i sotscap de la Divisió de Trànsit de Mossos d’Esquadra Jordi Batista ha fet algunes recomanacions davant de situacions concretes en què ens podem trobar a la carretera. No facis servir la rasqueta si se t'ha glaçat Si estaciones el teu vehicle al carrer habitualment, te l'hauràs trobat en més d'una ocasió cobert d'una placa de gel o neu. En casos com aquests, no l'intentis desglaçar amb aigua calenta. El canvi brusc de temperatura provoca tensió sobre el vidre, el que pot produir trencaments. Fes servir els productes adequats o engega el vehicle i posa la calefacció. No és recomanable fer servir escombretes ni la tradicional rasqueta, ja que et poden ratllar el vidre. Neteja'l amb sabó neutre i sense rascar L'impacte d'insectes i la pols són una mala combinació. A vegades, quan intentes netejar aquest còctel de brutícia amb les escombretes, encara queda més brut. Això succeeix perquè es crea una capa greixosa fruit de la brutícia que ens deixa sense visibilitat. També és habitual quan ha plogut fang. Per a solucionar-ho, és preferible netejar el vidre a mà amb sabó neutre i sense rascar. Revisa els vidres Revisar els vidres abans de sortir de viatge et pot ajudar a detectar qualsevol fissura al vidre. De vegades, són provocades per l'impacte de pedres o petits objectes, que poden acabar provocant danys al parabrisa. És clau fer aquesta inspecció, ja que una esquerda o ratllada pot influir en la capacitat de protecció en un accident i dificultar la conducció nocturna, perquè pot distorsionar la il·luminació ambiental de la carretera i de la resta d’usuaris.