Espanya és el setè estat de la UE amb el salari mínim més alt amb 1.126 euros al mes en 12 pagues o 965 euros en 14 pagaments. Segons dades de l'Eurostat, només sis països del bloc comunitari tenen un salari mínim per sobre dels 1.500 euros, mentre 13 tenen un sou mínim inferior a 1.000 euros. Luxemburg amb 2.257 euros i Irlanda amb 1.775 euros són els estats de la UE amb els salaris mínims més elevats, seguits dels Països Baixos (1.725), Bèlgica (1.658), Alemanya (1.621 euros) i França (1.603). Per contra, Bulgària amb 332 euros, Letònia amb 500 i Romania amb 515 són els estats del club comunitari amb els salaris mínims més baixos. Així, entre el país amb el sou mínim més baix i el més alt hi ha una diferència de gairebé 2.000 euros.

Tenint en compte els salaris respecte als estàndards de poder adquisitiu, Luxemburg continua sent el país amb el sou mínim més alt, però Alemanya escala fins a la segona posició i els Països Baixos fins a la tercera. En el cas d'Espanya, cau fins a la vuitena posició, superada per Eslovènia. A la Unió Europea, sis països –Dinamarca, Itàlia, Xipre, Àustria, Finlàndia i Suècia- no tenen salari mínim. A Espanya, el govern ha convocat el 7 de febrer sindicats i patronal per abordar la pujada del salari mínim. Els sindicats ja han anunciat la seva intenció de pressionar perquè s'incrementi fins als 1.000 euros.