A partir d’avui, els lectors i subscriptors de Regió7 podran adquirir un oxipulsòmetre per cuidar la seva salut a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.

Amb l’oxipulsòmetre podràs saber en temps real tant el teu ritme cardíac com l’oxigen en sang que mou el teu cos, a més, és adequat per a la cura familiar en l’ús diari. Cuidar la nostra salut ha de ser una prioritat durant qualsevol etapa de la nostra vida. I ara, enfront de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, la salut és més important que mai.

Aquest petit dispositiu per a la punta dels dits dona informació valuosa sobre la teva salut durant un episodi de la covid-19 o qualsevol malaltia respiratòria.

L’oxipulsòmetre s’utilitza per mesurar la saturació d’oxigen en la sang i la freqüència cardíaca a través del dit, de manera fàcil i sense cap molèstia, es convertirà en un indispensable per a cuidar de la nostra salut en aquests temps marcats per la covid-19.

Té una grandària compacta de 3x3,5x5,5mm, el mesurament es fa en un simple clic, funciona amb dues piles AAA (no incloses), mostra la informació en un display led de dues direccions i compta amb apagat automàtic per a l’estalvi de bateria.

Els subscriptors del diari Regió7 poden adquirir l’oxipulsòmetre per només 15,95 euros, i els lectors al preu de 17,95 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa, de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 18 h.