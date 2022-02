Antigament, les àvies i mares recomanaven l’ús del sabó Lagarto per a tot. Una taqueta difícil en qualsevol tipus de roba que no surt? Fregues amb sabó Lagarto la zona i poses la peça a la rentadora, i desapareix. Tens la cara greixosa i amb tendència acneica? Res millor que el sabó Lagarto per treure el greix i la brutícia, ja que, en estar compost per ingredients naturals com sèu, aigua, sal i sosa, sol anar molt bé per les pells sensibles i amb tendència a al·lèrgies cutànies. Si l’utilitzes per al cabell, t’ajudarà a aconseguir més volum i brillantor. I és perfecte si pateixes problemes capil·lars com la caspa, ja que ajuda a combatre-la.

Hi ha un producte semblant al sabó Lagarto i també nascut al País Basc, el sabó Chimbo, que té un Ph neutre de 5,5 (idèntic al de la capa àcida de la pell) i no té gairebé perfum, per la qual cosa és apte per a la majoria de les pells i s'ha demostrat molt eficaç contra les taques difícils de la roba. Els tres usos de sabó Beltrán Avui, però, ni Lagarto ni Chimbo. Les famílies s'han passat al sabó Beltrán, un sabó potàsic que és també multiusos: tant serveix per eliminar taques difícils de menjar (en roba i pitets de nadons, per exemple) com per eliminar les taques de suor o de maquillatge. Un segon ús és d'eliminar el greix. Aquest sabó és molt efectiu per deixar lluentes les bases d'olles i les paelles ennegrides. Amb poc producte –alerta que fa molta escuma i és difícil d'aclarir– n'hi ha prou per preparar un fregall i posar-nos a fregar, anant amb compte de no ratllar-les. I encara un ús més: es pot utilitzar com a insecticida. S'agafa un polvoritzador i s'afegeix aigua calenta amb dues cullerades de sabó Beltrán per fer fora mosquits i altres insectes de les plantes.