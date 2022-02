Sí, no ets l'únic. Per a molts, rentar la roba és una feina tediosa i planxar-la, encara més. Hi ha peces de roba que et desafien, que hi passes la planxa per sobre una vegada i una altra i segueixen arrugades. Altres, són tant fines que si et despistes, ja se t'ha fet malbé amb l'escalfor de l'aparell. Sempre pots optar per comprar roba de materials no sensibles i difícils d'arrugar. Però tot i així, tard o d'hora hauràs d'acabar acabant la planxa. Ara bé, saps que hi ha alguns trucs que et faciliten la feina i la vida? Si els vols saber, continua llegint.

Primer consell: treu la roba de la rentadora i sacsejar-la a l’aire. A continuació, estirar-la bé quan la posis a estendre per evitar arrugues grosses i difícils de planxar. Segon consell: posa un focus de calor força a prop d'on tinguis la roba estesa. Tercer consell: afegeix petites perles de suavitzant a l’aigua de la planxa (la que fa vapor). La roba serà més suau, farà més olor i es planxarà millor. Vuit canvis imprescindibles que has d'introduir en l'alimentació quan arriba la menopausa Aquests tres consells són un primer pas. També pot aparcar la planxa i deixar la roba llisa sense utilitzar-la. Com? Utilitza la rentadora en mode "No planxa" o, si pots, evita activar el centrifugat .

. Cada tipus de peça és més o menys difícil de planxar segons el seu material. Per exemple, el cotó és una tela que s'arruga molt, però si entre la mescla de fibres s'hi inclouen altres materials (com polièster), s'arruga molt menys. Compra'n d'aquestes i un cop eixutes penja-les directament a l'armari!

Quan treguis la roba de l'assecadora, estira-la bé mentre la roba encara és calenta .

. Penja la roba evitant que quedin plecs , i les camises i els vestits penja'ls en ganxos de roba estirant-los amb la mà perquè no quedin arrugues en el tors ni a les mànigues, i els vestits conservin la seva forma. Si ho fas bé, no caldrà passar per la taula de planxar!

També pots aprofitar el vapor del bany o d'una olla amb aigua bullent per planxar sense planxa. L'assecador de cabell també funciona per eliminar les arrugues, ruixant moderadament la peça i aplicant aire calent sobre la superfície, mentre que la planxa del cabell ens pot ser útil per allisar els colls de les camises. Tot això t'ho expliquem en aquest altre article.