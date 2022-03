La truita de patates és un dels plats que més passions aixeca i dels que més debats obre. Més enllà fins i tot de la sempiterna controvèrsia de la ceba, les divergències s'estenen a la manera de tallar i fregir la patata o les preferències per cuinar-la més o menys quallada. Com no tots som mestres dels fogons, els errors que cometem quan les cuinem fan que aquest no sigui un plat digne d'admirar.

Aquests són els elements que poden espatllar una de les grans icones de la cuina del país: Triar malament els ingredients Busquem la millor truita possible, així que els ingredients són imprescindibles. Triar uns ous frescos, ecològics o de corral, és fonamental. Quant a l'altre ingredient bàsic, la patata, hem d'evitar les que desprenguin aigua en cuinar-se, perquè tendeixen a desfer-se o a quedar farinoses. Molts xefs recomanen varietats com la Monalisa o la Kennebec. Fregir les patates a foc fort El tallat i cuinat de les patates és un dels punts que genera més debat. Però tant si optem per dauets o per làmines, l'important és que les patates quedin més confitades que fregides, la qual cosa s'aconseguirà en general a foc mig-baix. No deixar reposar la mescla Quan tinguem llestes les patates, i en el seu cas la ceba -es pot fer a part de la patata, en funció de si la volem més o menys feta o caramel·litzada-, és preferible deixar que es temperin lleument abans de barrejar-les amb l'ou, perquè aquest no es qualli en excés. Però més crucial encara és que després de barrejar tots dos ingredients els deixem reposar durant uns minuts abans de posar-los a la paella. Així, les patates s'impregnaran amb l'ou, la qual cosa afavorirà que la textura resulti més cremosa. Triar la paella equivocada De poc ens servirà fer-ho tot bé si no tenim una paella adequada. És essencial que sigui antiadherent i que no hagi perdut aquesta propietat perquè la truita no s'enganxi ni es trenqui en donar-li la volta. L'ideal és reservar a la cuina una paella només per a fer truites. A més, haurà de tenir la grandària adequada. L'ideal és que la truita tingui un cert gruix. Així serà més fàcil que qualli per fora alhora que per dins es manté més o menys sucosa -en funció de les nostres preferències-. Si la paella és massa gran per als ingredients que utilitzarem, correm el risc que ens quedi massa seca. Menjar-la de manera immediata I encara podem cometre últim error quan ja tenim la truita feta. Cal frenar la temptació i esperar uns minuts abans de menjar-se-la. Temperada estarà millor, encara que també es pot consumir freda.