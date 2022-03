Com ja és habitual, aquest mes de març hi ha un canvi a l'horari d'estiu 2022. Concretament, el 27 de març tothom haurà d'avançar el rellotge una hora per entrar en l'horari d'estiu. En conseqüència, la nit del 27 al 28 de març, tothom dormirà una hora menys.

El canvi d'hora es farà efectiu a les dues de la matinada. Llavors, l'hora s'haurà d'avançar fins a les tres. Aquest canvi farà que el diumenge es faci de dia més tard, però també que la tarda guanyi unes hores més de sol. La modificació horària de primavera s'aplica en tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural.