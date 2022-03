Amb l’arribada de la primavera i el bon temps és moment de posar a punt els espais exteriors amb plantes que adorin el sol i una decoració que sigui l’enveja dels veïns. No per això s’ha d’oblidar les plantes d’interior, que s’han de cuidar una mica més a causa de les altes temperatures i la llum directa del sol, que és més intensa i pot cremar-ne les fulles. Per això, tenim una planta gairebé immortal ideal per a vosaltres.

La planta que no necessita (gairebé) cures és la matafaluga. Si no us sona per aquest nom, us sonarà per aquest: anís verd. A aquesta planta li encanta la llum directa i les temperatures càlides. Això sí, vigileu que no rebi gaires corrents d’aire.

El millor moment per plantar anís a casa és just al principi de la primavera. No només necessita molt poques cures, sinó que a més purifica l’aire. És a dir, combat la humitat. I no només això: és un ambientador natural molt eficaç per l’olor que desprèn.

Originària de la conca mediterrània oriental, aquesta planta molt coneguda al món gastronòmic s’utilitza per fer infusions i remeis naturals.

Com plantar la matafaluga

Si compreu la planta ja crescuda, regueu-la abans que el substrat s’assequi. Però no l’entolleu. Si opteu per sembrar les llavors de matafaluga i veure-la créixer, opteu per un substrat humit i poc profund, així com per un test que tingui diversos forats drenants. Deixeu que les llavors germinin durant una o dues setmanes.

Després d’aquest temps, ja podreu trasplantar la planta a un test amb un bon drenatge. Veureu aviat els primers brots perquè és una planta que creix ràpid.