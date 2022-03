Com ja és habitual, aquest mes de març hi ha un canvi a l'horari d'estiu 2022. Concretament, aquest cap de setmana, el 27 de març, tothom haurà d'avançar el rellotge una hora per entrar a l'horari d'estiu. En conseqüència, la nit del dissabte 26 al diumenge 27 de març, tothom dormirà una hora menys.

El canvi d'hora es farà efectiu a les dues de la matinada. Llavors, l'hora s'haurà d'avançar fins a les tres. Aquest canvi farà que el diumenge es faci de dia més tard, però també que la tarda guanyi unes hores més de sol. La modificació horària de primavera s'aplica en tots els països de la Unió Europea (UE), amb la intenció d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. El canvi d'hora es fa des del 1973 A l'estat espanyol, aquest canvi es va començar a dur a terme anualment a partir de l'any 1973, quan la crisi del petroli afectava molts països industrialitzats. Aquests van acordar implementar aquesta mesura per intentar solucionar la situació energètica que es vivia llavors. En aquell moment els canvis horaris es feien al març i al setembre. Primer el d'estiu, en què els rellotges afegeixen una hora més, i després el d'hivern, en què els rellotges resten una hora.