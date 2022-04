Mercadona ha retirat tots els lots de comí de la marca Hacendado per la presència de sèsam no inclòs en l’etiquetatge després d’una alerta del proveïdor, Jesús Navarro.

La cadena de supermercats ha informat que els lots afectats són el 21Z20, 12102 i 12126 de comí molt i els lots 21Z28 i 22207 de comí en gra. La data de consum preferent de tots aquests lots és entre el desembre del 2023 i el febrer del 2024.

Si algun consumidor té el producte afectat el pot tornar a qualsevol dels seus establiments a canvi del seu reembors. El sèsam és un al·lergogen que, en cas de ser inclòs en un producte, ha d’aparèixer en l’etiquetatge per no causar cap problema de salut a persones intolerants. En aquesta ocasió, l'error en l’etiquetatge no suposa cap problema per a les persones que no presentin cap al·lèrgia a aquesta llavor.