Les comarques centrals de l'àmbit del Regió7 s'han despertat aquest dimarts amb gelades generalitzades. La mínima han estat negatives en molts punts de la regió i la màxima no superarà els 14ºC. Els primers dies d’abril del 2022 han recordat a l'hivern a conseqüència de l’arribada d’una massa d’aire d’origen àrtic.

Encara que el Servei Meteorològic de Catalunya ha anunciat que al llarg de la setmana es produirà un augment gradual de les temperatures, encara s'espera que el fred ens acompanyi els pròxims dies, sobretot a primera hora del matí.

Bon dia! Encara que ha pujat la temperatura a molts punts de Catalunya, no ha estat suficient. Tornem a parlar de gelades a molts indrets del país. pic.twitter.com/T6jLUmm7mz — Meteocat (@meteocat) 5 de abril de 2022

Per minimitzar els efectes adversos del temporal hivernal, Protecció Civil recomana evitar els canvis sobtats de temperatures, vestir-se amb roba i calçat adequats per a temperatures baixes i protegir la cara, el cap i les mans. També recomana posar-se múltiples capes de roba per combatre l'oscil·lació tèrmica entre primera hora del matí i la del migdia.

A l'hora de fer esport a l'exterior cal adequar l'activitat al fred, ja que si fas esforços físics intensos corres el perill de patir una lesió. Així mateix, a l'hora d'hidratar-se s'ha d'evitar consumir alcohol, ja que pot donar una falsa sensació de calor.